İSTANBUL - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kazancıyla 105.379,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.599,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,18 ile orman,kağıt,basım, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüş ve dünya borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 105.000 - 105.500 bandında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.