İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi, 900,98 puan ve yüzde 0,91 azalışla 98.504,05 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Kurban Bayramı tatili öncesi pozitif seyreden Borsa İstanbul'da cuma günü yüzde 0,20 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 99.405,03 puandan tamamladı.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırmasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri yatırım araçlarına yöneldiğini söyledi.

Gelişmiş ülke tahvilleri ve altına olan talebin arttığını belirten analistler, pay piyasalarının ise satış baskısı altında kaldığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



