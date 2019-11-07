Bölgesel girişim sermayesi uygulaması geliyor

Kalkınma ajansları, "bölgesel girişim sermayesi" uygulamasıyla büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı vererek bölgelerin gelişmesine destek olacak.

Bölgesel girişim sermayesi uygulaması geliyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, imalat sanayisi firmalarının güçlü ve yenilikçi araçlarla finansmana erişimini kolaylaştıran bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda, mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak ve Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) öncelikli sektörlerde rekabet ve verimliliği güçlendirecek projelerde kullanılmasına ağırlık verilecek. Fonun yüzde 50'si imalat sanayisi sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek. Sistemin etkinliğinin artırılması için gelecek dönemde yeni kefalet limiti açılması halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanacak protokoller kapsamında, imalatçı, yatırımcı ve ihracatçı firmalara kefalet kullandırımına öncelik sağlanacak.

Firmaların sermaye ihtiyaçları karşılanacak

Kalkınma ve Yatırım Bankasının sanayi yatırımlarına desteğinin güçlendirilmesi planlanırken, bankanın öz sermayesi bu kapsamda artırılacak. Banka, öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edecek. Kreditörlerden, bankanın amaç ve hedeflerine uygun vade ve koşullarda finansman sağlanacak.

Banka, firmalara, projelerin tüm aşamalarını kapsayan ekonomik, mali ve teknik yatırım danışmanlığı desteği verecek. Bu kapsamda Kalkınma ve Yatırım Bankası, kamu kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, kamunun ana yatırım bankası rolünü üstlenecek. Yatırımcıların hem finans hem de sermaye piyasaları ürünlerini kullanmalarına imkan sağlanacak. Yatırım bankacılığı hizmetleri kapsamında firmaların finansal yeniden yapılandırma, halka arz, tahvil, bono, şirket birleşme ve devralmalarına aracılık ve danışmanlık yapılarak her türlü sermaye ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanacak. Türkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerine sınır ötesi birleşme-satın alma işlemlerinde danışmanlık hizmeti verilecek.

Banka tarafından sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amacıyla kurulan Türkiye Kalkınma Fonu, yatırım kararları almaya başlayacak.

"Fonların fonu" geliyor

Teknoloji ve yenilik odaklı yatırımların desteklenmesi için girişim sermayesi sistemi geliştirilecek. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde girişim sermayesi kaynağı olarak "fonların fonu" oluşturulacak. Bu fonun kurulmasına yönelik model ve mevzuat çalışmaları yapılacak. Girişim sermayesi sisteminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında toplanması sağlanacak.

Teknoloji tabanlı girişimlere yönelik girişim sermayesi fonları güçlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK ve fonların dahil olacağı süreçte, ilgili kurumlar arasında fona katılım ve proje destek sözleşmeleri imzalanacak.

Kalkınma ajansları tarafından bölgesel potansiyelleri hayata geçirebilme amacıyla büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı sağlanarak bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine destek olacak "bölgesel girişim sermayesi" uygulaması pilot olarak belirlenecek illerde başlatılacak. Bu uygulama, bölgeler özelinde belirlenen önceliklerle uyumlu yürütülecek.

Bölgesel girişim sermayesi uygulamasının başlatılması için model önerisi geliştirilecek, pilot bölgeler tespit edilecek, mevzuat ve kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

İhracat alacakları için destek

KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye çıkarılacak. Destekler yalınlaştırılacak, hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modeline kademeli geçiş olacak.

Eximbank'ın sanayiye yönelik programları güçlendirilecek. Bankanın sunduğu kredi ve sigorta desteği artırılacak, teknoloji ihracatını özendirici programlar geliştirilecek. Banka tarafından, ihracatçı firmaların ihracat alacakları ve ülkede üretilmeyen girdileri için kullanacakları vadeli işlem piyasası işlemlerine yönelik bir destek programı oluşturulacak.

Emeklilik fonlarında tasarruf olanakları artırılarak bu fonlarda oluşan kaynakların sanayinin büyümesine yönlendirilmesi teşvik edilecek.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı
Gelendostlu Kadınların Projesine BAKA’dan Destek
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Isparta'da Millet Bahçesi ve Tren Gar'ı bölgesinde önemli gelişmeler
İZDES HEYETİ ISPARTA'YA GELİYOR
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!
Isparta'da kaçak tütün, boş ve dolu makaronlar ele geçirildi
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti
Isparta Şehir Hastanesi'nde “Organ Bağışı Standı” açıldı
UYUMDER Çalışmalarına BAKA’dan Destek
Kovada’dan sonbahar manzaraları
Isparta Belediye Başkanı'ndan sosyal tesis, piknik alanı ve pazaryeri müjdesi
TED Isparta Koleji'ne Jüri Özel Ödülü
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı
Zindan Mağarası SDÜ Katkısı İle Turizme Kazandırılıyor
Isparta'da elektrikli süpürgede şok fiyat sakın kaçırmayın!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'taIsparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta02 Kasım 2019
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!03 Kasım 2019
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı02 Kasım 2019
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildiBurdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi03 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyonIsparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon01 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisiIsparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi02 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecekKenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek02 Kasım 2019
Memurlar için enflasyon zammı oluştuMemurlar için enflasyon zammı oluştu04 Kasım 2019
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DETELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE03 Kasım 2019