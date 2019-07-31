Beymen Club'dan yazın coşkusunu yansıtan tasarımlar Beymen Club'ın farklı tarz ve renklerdeki çizgilerin başrolde olduğu tasarımları yazın coşkusunu yansıtıyor. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Beymen Club'ın sezonun hareketli tavrını yansıtan çarpıcı renklerdeki çizgiler ve renk blokların