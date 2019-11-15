İSTANBUL - Beymen Club, Türkiye genelindeki 54. mağazasını Adana 01 Burda AVM'de hizmete aldı.

Beymen Club'ın açıklamasına göre, şirket, yeni 54. açılışını Adana'nın yeni alışveriş merkezi 01 Burda AVM'de gerçekleştirdi.

Hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturan ve 323 metrekarelik alanda hizmet veren mağaza, modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle dikkati çekiyor.

Modaseverlere ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunan AVM, her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor.

