BES kumbarasındaki birikim 120 milyar liraya koşuyor

BES'te katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon liraya ulaştı.

BES kumbarasındaki birikim 120 milyar liraya koşuyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 108,3 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 7,5 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon lirayı buldu.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 16. yılını doldurdu.

BES'ten emekli sayısı 110 bin kişiye dayandı

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

AA muhabirinin 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla EGM temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 18 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 916 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 93 milyar 257 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 15 milyar 90 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 108 milyar 347 milyon lira oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 109 bin 863'ü buldu.

Katılımcıların fon tutarının 86 milyar lirası faizli fonlarda

BES katılımcı fon tutarının 83 milyar 488 milyon lirası faizli fonlarda, 9 milyar 769 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 13 milyar 977 milyon lirası faizli, 1 milyar 114 milyon lirası ise faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki çalışanların biriktirdiği 7 milyar 471 milyon TL'lik fon tutarının ise 2 milyar 765 milyon lirası faizli fonlarda, 4 milyar 706 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor.

Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 86 milyar 253 milyon lirası faizli, 14 milyar 475 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

10 ayda fon büyüklüğü 20 milyar lira arttı

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 875 bin 886, katılımcıların fon tutarı da 76 milyar 560 milyon lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 11 milyar 319 milyon lira, emekli olanların sayısı da 89 bin 141 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle 2018'in sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 16 milyar 697 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 3 milyar 771 milyon lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 20 milyar 468 milyon liralık yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 20 bin 722 kişi yükseldi.

OKS'deki çalışan sayısı 5 milyon 313 bin

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.

Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den itibaren otomatik katılımla BES'e dahil olurken, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li oldu.

Otomatik katılım istatistiklerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde çalışanların fon tutarı da 1 milyar 793 milyon lira olmuştu. Geçen yılın sonu itibarıyla ise sistemde olanların sayısı 4 milyon 761 bin 688, çalışanların fon tutarı da 4 milyar 685 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Bu yıl 18 Ekim itibarıyla açıklanan verilere bakıldığında, otomatik katılım ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 313 bine ulaşırken, bu katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı 7 milyar 471 milyon lira oldu.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 108 milyar 347 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 7 milyar 471 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon lira oldu.

Muhabir: Elif Ferhan Yeşilyurt


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