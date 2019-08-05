İSTANBUL (AA) - Boyner, Kurban Bayramı'nda da bir ailenin tüm ihtiyaçlarını bulabileceği zengin bir koleksiyon ve akıllı alışveriş fırsatları sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner mağazaları, ayrıcalıklı fırsatları ve binlerce markadan milyonlarca ürün seçeneği ile geleneksel bayram alışverişinin vazgeçilmez destinasyonları arasında yer alıyor.

Kadın, erkek, çocuk koleksiyonları ile bir ailenin tüm bayram ihtiyaçlarını karşılayan Boyner, bayram tatilini fırsat bilip şehir dışında tatile gideceklere de aradıkları giyim, aksesuar ve kozmetik ürünlerini sunuyor.



