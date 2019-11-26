İSTANBUL - Baymak'ın yoğuşmalı kombi ailesinin Avrupa için tasarlanan üyesi StarTec Premix, ilk kez Türkiye'de satışa sunuldu.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Avrupalı mühendislerin ortak Ar-Ge faaliyetleri ile ürettiği kombi, yeni tasarımı ve yenilenen teknolojisiyle ev ve iş yerlerinde tasarruf, yüksek performans ve konforu bir arada sunuyor.



Geniş dijital ekranı ve ısıtma ile kullanım suyunu ayrı ayrı ayarlayanabilen çevirmeli kontrolleriyle tüketiciye kolay kullanım imkanı sunan StarTec Premix, 28 kilogram ağırlığı 275 milimetre derinliği ve 700 milimetre yüksekliğiyle tüketicileri estetikle buluşturuyor.

Birçok emsaline göre daha yüksek verimliliğe sahip ürün, hem ısıtma hem de kullanım suyunda A enerji seviyesiyle, tasarruf, kompakt ölçüleri ve kendini gösteren sessizliğiyle de öne çıkıyor.



Kombi içerisinde doğru hava ve gaz modülasyonunu yerine getiren ve premix yanma teknolojisine sahip olan StarTec Premix, ideal gaz ve hava karışımını sağlayarak tasarruf oranını arttırıyor.

StarTec Premix'te kullanılan paslanmaz çelik eşanjör ve brülörler kombinin ömrünü uzatırken, sahip olduğu düşük emisyon değerleri sayesinde çevreye daha duyarlı yapısıyla öne çıkıyor. Öte yandan, Cold Burner Door (soğuk brülör kapak) teknolojisine sahip olan StarTec Premix, ısı kayıplarına karşı da maksimum performans sergiliyor.







- 2020'de Avrupa'da olacak







Alternatif olarak oda termostatlarıyla da kullanılabilen StarTec Premix, çok sayıda gelişmiş fonksiyona sahip Opentherm kontrol cihazları ile hassas kontrole de olanak sağlıyor. Geleceğin bağlı (connected) teknolojilerine uygun olarak tasarlanan ürün, BDR Thermea grubunun gelecekteki tüm akıllı ve uzaktan kontrol edilebilen ürünlerinin de çalışabileceği bir platform olarak Avrupa'nın yüksek elektronik teknolojisiyle donatıldı.



2020 yılında Avrupa'ya açılmaya hazırlanan StarTec Premix öncelikli olarak İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Rusya'da, sonrasında da Almanya ve Hollanda'da satışa çıkacak.

