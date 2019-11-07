Balkanların kapısı Macaristan'la ilişkiler güçleniyor

Türkiye'yi "Doğu'ya Açılım" politikasının merkez ülkelerinden biri olarak gören Macaristan'ın 2002-2018 döneminde Türkiye'deki doğrudan yatırımları 29 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Balkanların kapısı Macaristan'la ilişkiler güçleniyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Tarih boyunca birbiri ile bağını koparmayan Türkiye ile Macaristan arasındaki siyasi ve ekonomik alandaki ilişkiler gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle güçlenirken, yılın 9 ayında dış ticaret hacmi 1,8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ile Macaristan arasında tarih boyunca var olan dostane ilişki, siyasi, ekonomik ve kültürel başta olmak üzere tüm alanlarda kendini gösterirken, karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizmaları bu ilişkilere ivme kazandırdı.

Macaristan'ın NATO müttefikliği, örgütlerde iş birliği içinde olması ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğine verdiği destek ikili ilişkilerin olumlu ilerleyişini destekledi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

Budapeşte'de önce Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, daha sonra Başbakan Victor Orban'la konsey toplantısına başkanlık edecek.

Söz konusu ziyarette, Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik iş birliğinin ilerletilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Temaslar çerçevesinde, Macaristan ile kara yolu taşımacılığı, kültür eğitim, sosyal hizmetler ve uzay alanlarında iş birliği ile dışişleri bakanlıkları ve Devlet Arşivleri arasında iş birliğini öngören 10 anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmalar, ilişkilerin kapsam ve çeşitliliğini yansıtan birer ayna niteliğinde olacak.

Macar turist sayısında yüzde 23 artış yaşandı

Kültürel ilişkilerin Macaristan'la kurulan bağın önemli bir boyutunu oluşturduğu dikkati çekerken, Budapeşte'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin, İstanbul'da ise Macar Kültür Merkezi'nin mevcudiyeti bu bağın güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Öte yandan her iki ülkede Türkoloji ve Hungaroloji kürsülerinin bulunması da var olan kültürel bağın gücünü destekliyor.

Kültürel açıdan kurulan bu bağ, turizm rakamlarında da kendini gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye'ye Macaristan'dan gelen turist sayısında her yıl artış yaşandığı dikkati çekiyor.

Türkiye, geçen yılın ocak-eylül döneminde 104 bin 701 Macar turisti ağırladı. Bu rakam bu yılın ocak-eylül döneminde 128 bin 739'a yükselirken, bu da geçen bir yıllık süreçte ülkeye gelen Macar turist sayısında yüzde 23'lük artış yaşandığını ortaya koydu.

Türkiye, geçen yılın tamamında ise 123 bin 448 Macar turiste ev sahipliği yaptı.

Macaristan'a Türkiye'den doğrudan 58 milyon dolarlık yatırım

Türkiye'yi "Doğu'ya Açılım" politikasının merkez ülkelerinden biri olarak gören Macaristan'ın 2002-2018 döneminde Türkiye'deki doğrudan yatırımları 29 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, "Batıya açılan bir pencere ve Balkanların kilidi" konumunda bulunan Macaristan'a ise Türkiye'den doğrudan 58 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'den Macaristan'a 885 milyon 512 bin dolarlık ürün ihraç edildi. Bu dönemde Macaristan'dan ise 913 milyon 691 bin dolarlık ithalat yapıldı. Böylece Macaristan'la dış ticarette 28 milyon 178 bin dolarlık açık verildi. Yılın 9 ayında toplam dış ticaret hacmi ise 1 milyar 799 milyon 203 bin dolar oldu.

Macaristan'a yılın 9 ayında en fazla ürün ihraç eden sektörlerin başında otomotiv endüstrisi gelirken, bunu giyim, demir, elektrikli cihazlar, kimyevi maddeler takip etti.

Söz konusu ülkeden en çok ithal edilen ürünler ise kara ulaşım araçları ve canlı hayvanlar oldu.

Türkiye'de 81 Macaristan sermayeli firma faaliyette

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, haziran 2018 itibarıyla Türkiye'de 81 Macaristan sermayeli firma ve 8 irtibat bürosu faaliyet gösteriyor. Bu firmaların ticaret, turizm, enerji, kimyasal ürünler, cam ve cam ürünleri ve gıda alanlarında yoğunlaştığı görülüyor.

Macaristan'da faaliyet gösteren Türk firmaları ise başta tekstil, inşaat malzemeleri, mücevherat ve gıda olmak üzere ağırlıklı olarak mal ticaretiyle uğraşıyor.

-
- Bu dönemde, "Batıya açılan bir pencere ve Balkanların kapısı" konumunda bulunan Macaristan'a ise Türkiye'den doğrudan 58 milyon dolarlık yatırım yapıldı
- Macaristan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı, bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 23 artarak 128 bin 739'a yükseldi
- Bu yılın 9 ayında Macaristan'a 885,5 milyon dolarlık ürün ihraç edilirken, söz konusu ülkeden 913,7 milyon dolarlık ithalat yapıldı

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıISPARTA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaISPARTA'DA KEKLİK AVLAYAN KİŞİYE 3 BİN 304 LİRA CEZA
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü
SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı
Gelendostlu Kadınların Projesine BAKA’dan Destek
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Isparta'da Millet Bahçesi ve Tren Gar'ı bölgesinde önemli gelişmeler
İZDES HEYETİ ISPARTA'YA GELİYOR
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!
Isparta'da kaçak tütün, boş ve dolu makaronlar ele geçirildi
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti
Isparta Şehir Hastanesi'nde “Organ Bağışı Standı” açıldı
UYUMDER Çalışmalarına BAKA’dan Destek
Kovada’dan sonbahar manzaraları
Isparta Belediye Başkanı'ndan sosyal tesis, piknik alanı ve pazaryeri müjdesi
TED Isparta Koleji'ne Jüri Özel Ödülü
Isparta AFAD Deprem Toplanma Yerleri Tanıtımı Yapıldı
Zindan Mağarası SDÜ Katkısı İle Turizme Kazandırılıyor
Isparta'da elektrikli süpürgede şok fiyat sakın kaçırmayın!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulamasıIsparta Şehir Hastanesi'nde akşam polikliniği uygulaması02 Kasım 2019
Tablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyorTablo netleşiyor! 430 liraya varan zam geliyor02 Kasım 2019
Milyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iadeMilyonları ilgilendiren haber: Primi yetmeyene SGK'dan iade04 Kasım 2019
Isparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldıIsparta'da "7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı01 Kasım 2019
Isparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destekIsparta İŞKUR'dan duyuru..Projelere destek01 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” TED Isparta Koleji'nde “Cumhuriyet Kokteyli” 01 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonuIsparta'da kaçak alkol , makaron sigara, ilaç operasyonu01 Kasım 2019
5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz5 bin lira maaşı var ama çalışan yok! 150 bin çoban ithal edeceğiz04 Kasım 2019
Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldiSalda Gölü'nde su kalitesi yükseldi01 Kasım 2019
Isparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'taIsparta'da Balık Ekmek ve Izgara Balık Gözde Balık'ta02 Kasım 2019
Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!Isparta'da süper akü kampanyası! Acele Edin!03 Kasım 2019
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Doğum Gününde Anıldı02 Kasım 2019
Burdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildiBurdur'da ölü bulunan yönetmen toprağa verildi03 Kasım 2019
Isparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyonIsparta'da kaçak alkol üretimi yapan şahıslara operasyon01 Kasım 2019
Berber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabetiBerber baba ve oğlunun yan yana tatlı rekabeti05 Kasım 2019
Isparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisiIsparta'da ‘Zafere Doğru’ temsil gösterisi02 Kasım 2019
Vatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyorVatandaşı araç sahibi yapacak 3 yeni hesap daha geliyor05 Kasım 2019
Kenevir ekim alanları uydudan tespit edilecekKenevir ekim alanları uydudan tespit edilecek02 Kasım 2019
Memurlar için enflasyon zammı oluştuMemurlar için enflasyon zammı oluştu04 Kasım 2019
TELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DETELEFON AKSESUARLARI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TELALEM'DE03 Kasım 2019