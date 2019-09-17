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Bakan Varank: TEKNOFEST'e bu sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST İstanbul'a geçen sene 550 bin ziyaretçinin geldiğini belirterek, "Bu sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

Bakan Varank: TEKNOFEST'e bu sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapsamında yapılan Buluş Fuarı'nın açılışını yaptı.

Açılışın ardından çeşitli ülkelerden gelen katılımcıların stantlarını gezen Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İnovaTİM, İnoSuit, İnovaLİG, TİM-TEB Girişim Evleri projelerinin sergilendiği TİM Çadırı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Varank, Uluslararası Buluş Fuarı'nı 4 senedir gerçekleştirdiklerini belirterek, bu sene fuarı TEKNOFEST İstanbul'un şemsiyesi altında düzenlediklerini söyledi.

Fuarda 22 ülkeden gelen buluşçuların icatlarını sergilemek üzere bir arada bulunduğunu anlatan Varank, uluslararası hakem ve gözlemcilerin icatları değerlendirerek ödüllendirdiğini kaydetti.

"Katılım gayet güzel"

Bakan Varank, TEKNOFEST İstanbul'u Türkiye'deki insan kaynağını yetiştirmek ve teknolojinin toplum olarak sahiplenilmesini sağlamak amacıyla düzenlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Geçen sene 550 bin ziyaretçi TEKNOFEST'i ziyaret etmişti. Bu sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Burada 19 farklı kategoride yapılan yarışmalarla gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz çok çeşitli alanlarda teknolojik ürünler geliştirip bunlarla yarışmalar yapıyorlar. Biz Milli Teknoloji Hamlesi'ni Türkiye'nin sahiplenmesini istiyoruz. Bu sahiplenmeyle birlikte Türkiye'yi teknoloji üreten lider ülke konumuna getirmek istiyoruz. Bu festival bu manada çok önemli ve oldukça memnunuz. Katılım gayet güzel."

"Girişimciliği finanse eden en önemli bakanlığız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fuar boyunca kendisine fikrini anlatan mucitler hakkında, "Çok çeşitli alanlarda icatları olan insanlar var. Tabii ki amaçları da yatırımcı bulmak. Biz gerek KOSGEB vasıtasıyla, gerek TÜBİTAK vasıtasıyla, gerek bakanlığımızın merkezi teşkilatı vasıtasıyla aslında Türkiye'de girişimciliği finanse eden en önemli bakanlığız. Tabii ki bizden talepleri olanlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de girişimcilik ekosistemi teşekkülünün bir an önce tamamlanması gerektiğini belirten Varank, bunun için de iş insanlarının girişimcilik ekosistemine yatırımcı olarak dahil olması gerektiğini kaydetti.

"Bütün vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum"

Mustafa Varank, bu işin gerçek manada ilerleyebilmesi için Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin oluşması gerektiğine dikkati çekerek, "Yani sermaye sahiplerinin bu alanlarla ilgilenmesi, bu alanlara yatırım yapması lazım. Biz önümüzdeki dönemde girişimcilik ekosistemini geliştirmek için çeşitli politikaları inşallah hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Varank, 22 Eylül pazar gününe kadar devam edecek TEKNOFEST İstanbul'un halka açık ve ücretsiz olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı İstanbul'a, Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum. Bu sadece gençlere ve çocuklara yönelik bir festival değil. Aileler gelsinler, burada milli teknolojilerimizle ürettiğimiz ürünleri görsünler, bunlarla gurur duysunlar ve çocuklarının kariyer planlarını yaparken çocuklarına eğitim yönlendirmesi yaparken burada gördükleri şeylerden, etkilendikleri hadiselerden de faydalansınlar istiyoruz."

TİM Çadırı TEKNOFEST'te

TİM, İnovaTİM, İnoSuit, İnovaLİG, TİM-TEB Girişim Evleri projelerinin sergilendiği TİM Çadırı ile TEKNOFEST’te yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da TİM çadırını gezerek öğrenciler ve girişimcilerin yaptığı inovatif projeler hakkında bilgiler aldı.

TİM çatısı altında yer alan ve "İnovasyon Elçileri" olarak adlandırılan İnovaTİM ailesi de özel etkinliklere imza attı. İnovaTİM tarafından gerçekleştirilen Droneup, Atmosfer Dışında Bitki Yetiştirme, Geri dönüşüm, Arduino, 3D printer, Robotik atölyelerinde katılımcılar inceledikleri örnekleri uygulamalı olarak hayata geçirme fırsatı buldular.

TİM ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri standında ise katılımcılar, yarış dronu BRODRONE insansız hava aracını, en yakın lokasyondaki yazıcıdan çıktı almayı sağlayan platform PrintLee, Meme kanserine karşı giyilebilir teknoloji geliştiren TRİWİ’yi, sanal gerçeklik ve yapay zeka ile uygulama geliştiren REDLAB’ı, Türkiye’deki ilk Amazon teknoloji partnerliğine sahip olan Pirahas’ı görme imkanı buldu.

TİM Çadırı'nda İnoSuit firmalarına firma tanınırlığını artırmaları için kurulan stantta, staj arayışında olan öğrenciler ile stajyer arayan firmaları bir araya getirmek amacıyla bir başvuru noktası da yer alıyor.

TİM İnovasyon çadırında gerçekleştirilen atölyeler ve inovatif sergilere katılımcıların ilgisi büyük oldu.

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