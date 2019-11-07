Bakan Pakdemirli: Geleceğe Nefes'te sahiplenilen fidan sayısı 13 milyona ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geleceğe Nefes seferberliğinde 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Bugün itibarıyla 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. 9 milyonu aşkın birey bireysel sertifika aldı." dedi.

Bakan Pakdemirli: Geleceğe Nefes'te sahiplenilen fidan sayısı 13 milyona ulaştı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan, 11 Kasım saat 11.11'de gerçekleştirilecek "Geleceğe Nefes" seferberliğindeki son gelişmeleri paylaştı.

İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Pakdemirli, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma hedefindeki projede gelinen noktayı anlattı.

"Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldiğini ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Bir günde 3 milyon dikebilir miyiz diye başladık, 11 milyon fidana ulaşmak için yola çıktık. 11.11 tarihinde saat 11.11'de gerçekleştirilecek etkinliğimizde önemli olan toplumsal katılımı almaktı. Kampanyaya inanılmaz bir ilgi ve talep oldu. Milletimizin her bireyine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız bundan sonra her yıl 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti, teşekkür ediyoruz.

Etkinlik çerçevesinde 81 ilde 3 saatte 2 bin 23 lokasyonda fidan dikeceğiz. Millet, kampanyamızı sahiplendi. O kadar yoğun talep oldu. 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Bugün itibarıyla 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. 11'inde 11 milyon fidan dikeceğiz, akabinde de sahiplenilen fidanları kasım ayı içinde dikeceğiz. 9 milyonu aşkın birey bireysel sertifika aldı. Fidan dikmeyi memleket meselesi haline getirdikleri için milletimize teşekkürler... 11 Kasım'da bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız."

Kampanyanın, örnek olacak bir toplumsal bilinçlenme kampanyası olduğunu belirten Pakdemirli, Türkiye'nin önemli bir konuda öncü olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, dünyadaki çevresel problemlere işaret ederek, artık kişilerin daha bilinçli olduğunu söyledi. Milletin projeye katılımının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Pakdemirli, bu kadar bilinçli bir karşılık alınacağını başlangıçta düşünmediklerini aktardı.

Geleceğe ait yapılacak adımlarda bu ilginin kendilerine ilham ve cesaret verdiğini belirten Pakdemirli, etkinliğe katılım çağrısında bulundu.

"Hepimiz yarın değil, bugün bir şeyler yapmak zorundayız"

Bekir Pakdemirli, devamla şunları kaydetti:

"Hepimiz yarın değil, bugün bir şeyler yapmak zorundayız. Türkiye, çok dinamik bir ülke, hızlı büyüyen bir ekonomimiz var. Çevreye baskı yaratmayan gelişmiş ya da gelişen ülke yok. Türkiye'nin çevre karnesi pekiyi... Burada toplumda önemli bir bilinçlenme var, bu kampanyada da bunu gördük. Türkiye'nin çevre alanında yaptığı çalışmalar yeterince bilinmiyor ve anlaşılmıyor. Bu konudaki farkındalık zayıf.

Bizim ağaç ve orman konusunda tarihsel bilincimiz yüksek. Türkiye, orman varlığının değerini bilen ve dünyaya örnek olan bir ülke. 1999'da 2,8 milyon hektar olan orman alanımız şu an 22,6 milyon hektara geldi. 20 yıl içinde Türkiye, orman varlığını artırdı. Bunlar yetmez tabii, gelecek nesiller için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunun için bu seferberliği başlattık ve burada herkes yan yana... Siyaset üstü bir anlayışla bunu başlattık. Hiçbir şey gelecek için bir şey yapmaktan daha önemli değil."

Pakdemirli, çocuklara bu bilincin aşılanması gerektiğini belirterek, ailelere 11 Kasım'da çocukları ağaç dikilen alanlara getirme çağrısında bulundu. "Ailenizi, çocuklarınızı yanınıza alın, 11 Kasım'da siz de bir fidan dikin" diyen Pakdemirli, bırakılacak en değerli mirasın bu fidanlar olduğunu söyledi.

11 Kasım'da 2 dünya rekoru

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, fidan dikim etkinliği çerçevesinde iki dünya rekorunun kırılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Geleceğe Nefes seferberliği kapsamında, bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekorunu, Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikerek Türkiye adına tescil ettireceğiz. 11 Kasım'da halkımızın fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Dünyanın en büyük online fidan diken albümünü oluşturup Guinness'e tescil ettireceğiz. Bir günde 2 rekor kırıyor ve tescil ettiriyor olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını 16 yılda yaptık, yanan ormanlarda 40 misli ağaçlandırma yaptık."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Pakdemirli, ortalama maliyetinin sorulması üzerine, maliyetin yaklaşık 35 milyon TL olduğunu, tüm fidanların yerli ve mili kaynaklardan karşılanacağını bildirdi.

Şu an dışarıdan alınan bir fidan olmadığını vurgulayan Pakdemirli, dikilecek fidanlar arasında hem iğnelilerin hem de yapraklıların bulunduğunu aktardı.

"15 yılda yanan alanların ortalama 40 misli dikim yaptık"

Bekir Pakdemirli, 81 ilde başlatılan seferberlik kapsamında, İstanbul'da 177 bin fidan dikimi yapılacağına işaret ederek, fidan dikimine gidecek kişilerin, yerleri ve programı internet sitesinden öğrenebileceğini söyledi.

Pakdemirli, "15 yılda yanan alanların ortalama 40 misli dikim yaptık bugüne kadar... Türkiye'de dikilen fidanların yüzde 85-90'ını tutar vaziyette..." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında en fazla yoğunluk olan illerin sürekli değiştiğini ve birbiriyle yarıştıklarını belirten Pakdemirli, şu an Manisa'nın önde olduğunu kaydetti.

Pakdemirli, "Tıbbi ve aromatik bitkiler bizim için çok önemli. 2023'te 5 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu seferberlik akabinde tıbbi aromatik bitkilerimizi de yetiştiriyor olacağız." diye konuştu.

Pakdemirli, kendisinin de 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ankara'da fidan dikimi yapacağını bildirdi.

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