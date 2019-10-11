Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik." açıklamasında bulundu.