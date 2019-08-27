Bahçeşehir Koleji'nden Muş'a 15 milyon liralık yatırım

Bahçeşehir Koleji tarafından 15 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Muş 1071 kampüsü hizmete açıldı - Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel: - "Türkiye'nin her noktasında eğitim kurumları açıp, 'kaliteli eğitim her çocu

Bahçeşehir Koleji'nden Muş'a 15 milyon liralık yatırım
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Bahçeşehir Koleji tarafından 15 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Muş 1071 kampüsü hizmete açıldı.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 60 ilinde 128 kampüsle yeni döneme başlayacak Bahçeşehir Koleji'nin yeni eğitim yatırımlarından Muş 1071 kampüsünün açılışı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Tam 15 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 29 derslikli Muş 1071 Bahçeşehir Koleji Kampüsü'nün açılış törenine Korkut Kaymakamı Muharrem Eligül, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Muş 1071 Kampüsü kurucu temsilcileri Serdal Arslan ve Bekir Gülsarı, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, veliler ve davetliler katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla Türkiye'nin doğu illerindeki kampüs sayısını 21'e, öğrenci sayını 12 bine, çalışan sayısını ise bine çıkaracak.

Açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı (BUEK) Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji ile Muş'a kaliteli eğitimi getirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu temsilcilerimiz Serdar Arslan, Bekir Gülsarı ve takım arkadaşları bizlere 4 yıl önce gelip, 'Muş'ta Bahçeşehir Kolejini açmak istiyoruz, şehrin buna çok ihtiyacı var' dedikleri zaman, her türlü yardımı yapacağımızı ifade ettik. Bunu gerçekleştirmekten dolayı çok gururluyum. Türkiye'nin her noktasında eğitim kurumları açıp, 'kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır anlayışıyla' hareket ediyoruz. Türkiye, dünyada 17. büyük ekonomi. İlk 10'da olmamız lazım. Teknoloji üretmeli, katma değeri yüksek üretim yapmalıyız. Katma değeri yüksek üretim yapamazsanız zengin olamazsınız. Bu da büyük ölçüde iyi ve kaliteli eğitimle sağlanabilir."


- "Hedefimiz 1071'in ruhunu ve gücünü eğitimle 2071'e taşımak"


Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji olarak hedeflerinin 1071'in ruhunu ve gücünü eğitimin gücüyle 2071'e taşımak olduğunu vurguladı.

"Bu önemli coğrafyada tarihimizin mirasıyla atalarımıza layık evlatlar yetiştirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullanan Dağ, tarihine, kültürüne, vatanına, değerlerine sahip çıkan; bilimin aydınlığında ilerleyen bireyleri modern eğitim anlayışıyla yetiştireceklerini aktardı.

Dağ, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak büyük bir aile olduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her Bahçeşehir Koleji öğrencisi, üniversitesinden yaz okullarına dek dünyanın dört bir yanında faaliyet veren büyük bir eğitim ailesinde olmanın avantajını yaşamaktadır. Bizler, eğitim yoluyla dünyayla bütünleşen dünya vatandaşları yetiştiriyoruz. Bu hedefle de öğrencilerimize sınırsız olanaklar sunuyoruz. Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsümüzdeki öğrencilerimiz de bu anlayışla eğitim görecek. Büyük bir eğitim ailesinde yetişmenin kültürünü edinecek. Öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmayı, ülkelerine yararlı işler yapmak için çalışmayı kişiliklerinin bir parçası olarak benimseyecek. Muş 1071 Kampüsümüzdeki öğrencilerimizden beklentim ve umudum büyük. Onların hem büyük başarılara imza atarak hem bizleri hem Muş'u gururlandıracaklarını biliyorum."

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