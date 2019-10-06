İSTANBUL - CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliği ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) desteğiyle 2-5 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), bu yıl da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, 60 bin metrekarelik alanda 500'e yakın firmanın binin üzerinde markasını sergilediği fuarı 30 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti.

Alanında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan AYMOD'da, dünya trendini belirleyen on binlerce ayakkabı ilk kez profesyonel alıcıların beğenisine sunuldu. Potansiyel ticaret fırsatlarının sunulduğu fuar, yapılan ikili görüşmelerle birlikte milyarlarca dolarlık iş bağlantılarına sahne oldu.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılayan fuarda, kadın-erkek ayakkabısından çocuk ayakkabısına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni model sergilendi.

Fuara Rusya, İtalya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Polonya, Türkmenistan, Özbekistan, Ürdün, Macaristan, Çekya, Karadağ ve Lübnan'ın da olduğu ülkelerden ziyaretçiler katıldı.





- Sürpriz isim Kobi Levi oldu







AYMOD, yerli ve yabancı dünyaca ünlü tasarımcıların katıldığı T-Talks seminerlerine de ev sahipliği yaptı. Ayakkabıda sürdürülebilir ürünlerin gelecekte sağlayacağı faydalar, yeni tasarımlar, yeni trendler ve sektörün ekonomisinin tartışmaya açıldığı fuarın bu yılki sürpriz ayakkabı tasarımcısı Kobi Levi oldu.



Fuar süresince sıra dışı tasarımlarının yer aldığı "Artistik Ayakkabılar" koleksiyonunu sergileyen Kobi Levi, aynı zamanda T-Talks seminerinde, ayakkabı sanatına dair serüvenini anlattı.

T-Talks seminerlerinde ayrıca, Türkiye Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımcıları Birliği Kurucusu Ahmet Baytar, "Tasarım ve İlham Aldığı Akımlar", ayakkabı tasarımcısı Sezgi Beşli "Global Pazarda ve Türkiye’de Markalaşma", ayakkabı tasarımcısı Beste Cercis "Ekosistemdeki Sürdürülebilirliğin Bilinci: Muz Lifi Tabanlar", ECOALF'in ayakkabı direktörü Miguel Pomares "ECOALF: Çünkü Gezen B Yok", ayakkabı tasarım eğitmeni Pınar Ergün ise "2020 Ayakkabı Trendleri ve Ayakkabı Sektörünün Geleceği" başlıklı sunum gerçekleştirdi.





- Plastik poşetlerden ayakkabı ve çantalar





Fuarda ayrıca, Hollanda’dan gelen dünyaca ünlü tasarımcılar "Sürdürebilirlik ve Döngüsel Ekonomi" konsepti ile eserlerini sergiledi.

Dünyaca ünlü Hollandalı tasarımcıların sakız, plastik ve bitkisel ürünlerden tasarladıkları ayakkabılar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Tasarımcı Mimar Eylem Pala Uluğ da aynı konsept içerisinde kendisine ait yöntemlerle atık plastik poşetleri kullanarak vintage ayakkabıları yeniden yorumladığı koleksiyonunu tanıttı.

Konyalı ayakkabı ustası Zahit Okurlar tarafından imal edilen, Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yerini almış 455 numaralı dünyanın en büyük ayakkabısı da fuarda büyük ilgi gördü.



