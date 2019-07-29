İSTANBUL (AA) - Kurulduğu 1961 yılından bu yana arkeolojiden sanata, çevreden sağlığa kadar çeşitli projelere destek vererek kültürel gelişime de katkıda bulunan Aygaz, dünya mirasını ışıkla buluşturmaya devam ediyor.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, Aygaz'ın desteğiyle Arkeoloji Sanat yayınları tarafından basılan "Fırat Kıyısında Tanrı Krallar" kitabı, Anadolu medeniyetlerinden Kommmagene Krallığı'na ilişkin bugüne kadar ortaya çıkarılmış bilgi ve belgeyle günümüzde baraj suları altında kalan pek çok eseri okurlarla buluşturdu.

Kommagene Krallığı'na ilişkin yeni kazı ve araştırmalar üzerine hazırlanmış birbirinden kıymetli 22 makalenin ve çeşitli dokümanların yer aldığı kitabın editörlüğünü Jörg Wagner, Türkçe editörlüğünü Özgür Yılmaz üstlendi.



MÖ 162-MS 72 yıllarında, Fırat'ın batı yakasındaki Roma İmparatorluğu ile Part Krallığı arasında hüküm süren Kommagene Krallığı'na ilişkin yeni kazılar ve araştırmalar üzerine yazılmış 22 makaleyi bir araya getiren kitap, arkeoloji meraklılarını bölgenin değişken tarih ve kültürünün çeşitli aşamalarına yakınlaştırıyor.



