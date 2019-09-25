AXA Sigorta, santral altyapısını Vodafone ile buluta taşıdı

AXA Sigorta, Vodafone Bulut Santral çözümüyle santral altyapısına yönelik tüm ihtiyaçlarını tek merkezden yönetecek ve ek kurulum maliyetlerine katlanmadan, ihtiyaca göre kapasite artışı ya da azaltımı yapabilecek - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yar

AXA Sigorta, santral altyapısını Vodafone ile buluta taşıdı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - AXA Sigorta, Vodafone ile Türkiye finans sektöründe bulut santral hizmeti alan ilk firma oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, AXA Sigorta'nın santral altyapısını buluta taşıdı.

Türkiye'de finans sektöründe bulut üzerinden santral hizmeti alan ilk firma olan AXA Sigorta, Vodafone Bulut Santral çözümüyle santral altyapısına yönelik tüm ihtiyaçlarını tek merkezden yönetecek ve ek kurulum maliyetlerine katlanmadan, ihtiyaca göre kapasite artışı ya da azaltımı yapabilecek.

Vodafone'un sunduğu çözümle santral altyapısına yönelik tüm ihtiyaçlarını tek merkezden yönetecek olan AXA Sigorta, ek kurulum maliyetlerine katlanmadan, ihtiyaca göre kapasite artışı ya da azaltımı yapabilecek.

Çağrı ve görüşme kaydı gibi raporları hızla elde edebilecek olan AXA Sigorta, değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Sesli Yanıt Sistemi'nde yaptığı değişikliklerle müşterilerine daha hızlı hizmet sunabilecek.

Vodafone Bulut Santral çözümüyle iç ve dış iletişim sistemlerini entegre bir yapıya kavuşturacak olan AXA Sigorta, Vodafone'un Esenyurt Veri Merkezi üzerinden sunacağı güvenli yedekleme ve saklama hizmeti sayesinde müşterilerine kesintisiz hizmet verebilecek.


- "Bulut Santral ile kurumlara verimlilik ve tasarruf sağlıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Business olarak, gelişen teknolojilerle yeniden şekillenen dünyada, müşterilerin iş süreçlerini akıllı çözümlerle desteklemeye, verimliliklerini artıracak fırsatlar sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek tek çatıdan sundukları çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek olduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin en önemli adımlarından biri olan bulut teknolojileri sayesinde, en güncel hizmet, güvenlik, tüm sistemlerle entegrasyon kolaylığı ve esneklik artık tüm hizmet alanlarında sağlanabiliyor. Dijitalleşmenin en yoğun yaşandığı sektörlerin başında gelen sigorta sektörünün öncü isimlerinden AXA Sigorta, mevcut santral sistemlerini dönüştürmek istediğinden, yenilikçi ve teknolojik bir çözüm arayışı içindeydi. Vodafone Business olarak sunduğumuz Vodafone Bulut Santral çözümüyle AXA Sigorta'nın ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayarak verimlilik, müşteri memnuniyeti ve tasarruf hedeflerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Vodafone Bulut Santral, sabit telefonlar ya da sanal telefonlar ile bulut sistemine bağlanarak fiziksel santralin sağladığı tüm avantajlardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan faydalanma imkanı veriyor."


- "Sigortalılarımızın her an yanlarında olma sözümüzü yerine getiriyoruz"


AXA Sigorta Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Ege Örer de dünyanın en büyük sigorta şirketi olduklarını belirterek, "Bu da bize hep daha iyi hizmeti sunmak, sadece hasar anında ödeme yapan bir şirket olmanın ötesine geçerek insanların daha iyi yaşamaları, hayallerini gerçekleştirmeleri için her zaman güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmak için büyük bir hedef sunuyor. Teknolojik gelişim de bu hedefimizin ayrılmaz bir parçası. Vodafone ile yaptığımız Bulut Santral yatırımımız ile yine sektörde bir ilke imza atarak sigortalılarımızın her an yanlarında olma sözümüzü yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.


- Çağrı kaçırma riski ortadan kalkıyor


Vodafone Bulut Santral, normal bir fiziksel santrale göre önemli avantajlar sunuyor. İlk yatırım maliyeti gerektirmeyen sistem, aylık ve yıllık bakım ve onarım maliyetinden de tasarruf sağlıyor. Hızlı ve çok düşük maliyetlerle güncelleme ve yükseltme işlemleri yapılmasına imkan tanıyan Vodafone Bulut Santral çözümü, 7/24 kesintisiz çalışıyor, kolay erişilebilirlik ve merkezi kalite yönetimi sayesinde müşteri memnuniyeti oranlarında artış sağlıyor. Bu sistemde santral altyapısı veri merkezinde olduğu için lokasyonda olabilecek elektrik kesintilerinde bile çağrılar karşılanmaya ve belirlenen alternatif yönlere iletilmeye devam ediyor.

Barındırma ve hijyen koşulları gerektirmeyen Vodafone Bulut Santral, müşteri tarafında fiziksel bir alan, iklimlendirme ve yedek güç devresi ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Web arayüzüyle kolay yönetim sağlayan sistem sayesinde, birden fazla pilot numara atanabiliyor ve çağrı kaçırma riski ortadan kalkıyor. Vodafone Bulut Santral çözümünde, çağrı kayıtları bir yıl geriye dönük olarak sistemde tutuluyor ve istendiğinde bu kayıtlara kolayca ulaşılabiliyor. Güvenlik açısından da önemli avantajlar sunan sistem, "atak" nedeniyle bilgi dışında çağrı başlatılmasının önüne geçiyor.

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