"Avrupa'daki daralma Türk hazır giyim sektörünü etkiledi"

- Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan: - "Türk üreticiler olarak fazlasıyla hazırız. Dünyanın en güçlü ülkelerinden daha nitelikli ürün pazarlayacak yerdeyiz ama yurt dışındaki butikler, mağazalar ürün alamayacak duruma geldikleri zaman bunu

"Avrupa'daki daralma Türk hazır giyim sektörünü etkiledi"
Ekonomi
22 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan, "Biz Türk üreticiler olarak fazlasıyla hazırız. Dünyanın en güçlü ülkelerinden daha nitelikli ürün pazarlayacak yerdeyiz ama yurt dışındaki butikler, mağazalar ürün alamayacak duruma geldikleri zaman bunun maliyetini sektör olarak görüyoruz." dedi.

Eraslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazır giyim sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Sektörün Türkiye ekonomisi için önemine işaret eden Eraslan, yılın ilk yarısının geride kalmasıyla Dosso Dossi Holding olarak oldukça iyi rakamlara ulaştıklarını dile getirdi.

Eraslan, 6 aylık periyotta yüzde 15 büyüdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dosso Dossi, bütün coğrafyalardan insanların alım yaptığı bir yer, organizasyonlarımızla birlikte 32 ülkeden, 200 farklı şehirden insanlar ağırlıyoruz. Şirket olarak yıl sonunda organizasyonlarımız ve satışlarımızla birlikte yine rakamlar gösteriyor ki, yüzde 15'lik artış yaşayacağız. Genel piyasaya baktığımızda böyle bir tablo göremiyoruz. Yurt dışındaki çalkantılı durum, ekonomik daralma bunun sebebi.

Dosso Dossi'de bir artış yaşansa da, yıl sonunda piyasanın genelinde bu yansımayı göremeyeceğiz. Bu durum, yurt dışındaki enerji ile gelir elde eden ülkelerin, ekonomisinin daralması ile ilgili. Biz Türk üreticiler olarak fazlasıyla hazırız. Dünyanın en güçlü ülkelerinden daha nitelikli ürün pazarlayacak yerdeyiz ama yurt dışındaki butikler, mağazalar ürün alamayacak duruma geldikleri zaman bunun maliyetini sektör olarak görüyoruz."


- "300 üreticinin ürünlerini pazarlıyoruz"


En son Antalya'da gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show'un çok başarılı geçtiğini, önemli satın almalar gerçekleştiğini belirten Eraslan, bundan sonra sadece mağazada ya da Antalya'daki organizasyonlarla kalmayacaklarını bildirdi.

Eraslan, "Yurt dışındaki müşterilerimizin ayağına gideceğiz. Bunu 2 dönemdir Almatı ve Bakü ile gerçekleştiriyoruz ama şimdi 27-29 Ağustos'ta Moskova'da olacağız. Buraya gelmeyen müşteri kitlesini yerinde gidip bulmak, onları fuarımıza katmayı ya da mağazamıza getirmeyi hedefliyoruz. Organizasyonlarımızın gücünü yurt dışında duyurmaya, o müşteriyi Türkiye'ye kazandırmayı amaçlıyoruz. 300 üreticinin ürünlerini pazarlıyoruz, bu üreticilerimizle birlikte Moskova'ya gideceğiz. Türkiye'ye gelmeyen, bizi henüz bilmeyen müşteri portföyüne ürünlerimizi pazarlama şansı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılda yüzde 20'lik yeni alıcı artışı yaşadıklarını dile getiren Hikmet Eraslan, bunun da büyüyen bir satış ağına dönüştüğünü dile getirdi.


- "Japonya'daki genç kız ile ABD, Rusya, Türkiye'deki genç kız aynı ürünü seçiyor"


Eraslan, değişen ve gelişen dünyaya paralel modanın da artık eskisi gibi olmadığını söyledi.

Globalleşen moda tarzında, Japonya'daki genç kız ile, ABD, Rusya, Türkiye'deki genç kızın aynı koleksiyonu, aynı ürünü seçtiğine işaret eden Eraslan, böyle bir durumda da üreticilerin de bütün yeni oluşumları takip eden bir yapıda bulunduğunu aktardı.

Hikmet Eraslan, Türk üreticilerdeki ürün çeşitliliğinin alıcıları oldukça memnun ettiğini belirterek, "Bizim en büyük müşteri portföyümüz Rusya, sonra da Kazakistan ama bu son dönemde Orta Doğu'dan çok ciddi müşteri portföyü oluşmaya başladı." dedi.

Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show kapsamında Türkiye'ye getirilen dünyaca ünlü isimlerin de ülkenin ve sektörün tanıtımına önemli etkileri olduğunu dile getirdi.

En son bu yıl İsrailli ünlü model Bar Rafaeli'nin podyuma çıktığını, geçen yıl Amerikalı moda tasarımcısı Paris Hilton'un baş manken olarak geldiğini anımsatan Eraslan, "Bir önceki yıl yaptığımız etkinlikte 4 Brezilyalı modeli podyuma çıkardık. Getirdiğimiz top modellerle Türkiye'nin tanıtımını da yapıyoruz, onlara gelmeden önce Türkiye ile ilgili post attırıyoruz. Geçen seneki organizasyonda sosyal medya üzerinden 420 milyona ulaşan bir geri dönüş aldık." diye konuştu.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu!
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Isparta Valisi Seymenoğlu. Direkli Köyü'nde
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI
Isparta merkezde elektrik kesintileri
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA
Isparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildi
Isparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yok
Isparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuru
“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı
Isparta Royal Restaurant'tan Güveçte lezzetler
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildi
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı!
Isparta hasta popülasyonu en yüksek illerden
Uluborlu Kiraz Festivali Konserinde coştu
Isparta Belediyesi'nden ödeme noktaları için önemli duyuru!
Isparta'da kurban kesim ekibi oluşturuldu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Dul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alırDul eş, emekli bile olsa ölüm aylığı alır21 Temmuz 2019
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladıIsparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı19 Temmuz 2019
Bağ-Kur'luya 3 müjde birdenBağ-Kur'luya 3 müjde birden20 Temmuz 2019
Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü BaşlıkBurdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası: 2 ölü Başlık20 Temmuz 2019
Yalvaç'ta dilenci operasyonuYalvaç'ta dilenci operasyonu20 Temmuz 2019
Kira zam oranı belli oldu! 2019Kira zam oranı belli oldu! 201921 Temmuz 2019
''Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"''Isparta'da tedavi altına alınan yeğenim ise bitkisel hayatta"21 Temmuz 2019
BURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLERBURDUR'DA DEPREM! İŞTE SON DEPREMLER21 Temmuz 2019
TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...TARİHİ PINAR PAZARI TURİST AKININA UĞRAYACAK!...21 Temmuz 2019
Lokmacho Isparta Şubesi açıldıLokmacho Isparta Şubesi açıldı20 Temmuz 2019
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktıFETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı20 Temmuz 2019
Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölüBurdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü22 Temmuz 2019
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı! Elektrik faturalarında yeni dönem başladı! 22 Temmuz 2019
Isparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlarIsparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar19 Temmuz 2019
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleriTürkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri23 Temmuz 2019
İş arayana 900 lira destekİş arayana 900 lira destek20 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildiIsparta'da otomobil evin bahçesine devrildi23 Temmuz 2019
Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli olduEmeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu23 Temmuz 2019
Burdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulunduBurdur'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu21 Temmuz 2019
Başkan Gök,Eğirdir Devlet Hastanesi inşaatını incelediBaşkan Gök,Eğirdir Devlet Hastanesi inşaatını inceledi19 Temmuz 2019