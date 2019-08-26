İSTANBUL - Otomotiv sektörünün en önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, 25 Ağustos’ta Sakarya’da düzenlenen AshaFest 2019’da çalışanları ve aileleri ile bir araya geldi.

Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, canlı müziğin yanı sıra eğlenceli aktivitelerin de yer aldığı festival kapsamında Assan Hanil’de uzun yıllar görev alan 200 çalışana şirkete verdikleri emeklerden dolayı kıdem teşvik ödülleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, Assan Hanil’in başarılarında, ailelerin verdiği desteğin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "bu nedenle ailelerimize, her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Ne mutlu bizlere ki, 5 yıldan 20 yıla kadar değişen sürelerde, aynı çatı altında mesai yaptığımız arkadaşlarımız var. Bu yol arkadaşlığımızın nice seneler daha devam etmesini ve bütün çalışma arkadaşlarımla benzer şekilde uzun yıllar boyunca çalışmayı temenni ediyorum. Her birinize verdiğiniz tüm emekler ve ortaya koyduğunuz gayretler için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığı ile 1997 yılında kurulan Assan Hanil, üçü Kocaeli’de, biri Bursa’da ve biri Aksaray’da olmak üzere beş farklı lokasyondaki toplam 89 bin metrekarelik tesislerinde, bini aşkın uzman çalışanıyla otomasyona dayalı yüksek teknoloji ile üretim yapıyor.

