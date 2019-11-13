İSTANBUL - Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil, Automotive Meetings Bursa etkinliğinde yerel ve uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv ve satış sonrası endüstrisi paydaşlarının bire bir görüşmeler yapmasını sağlayan Automotive Meetings Bursa, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

30 milyar doların üzerinde ihracat hacmine sahip otomotiv sektörü için büyük önem taşıyan etkinlikte Assan Hanil, firmalarla bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.





- "Otomotiv sektöründe yerlileşmeye katkı sağlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil İş Geliştirme Direktörü Mustafa Demir Özaçar, etkinliğin tüm katılımcılar açısından oldukça verimli geçtiğini, bu tür organizasyonların sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Özaçar, "Automotive Meetings Bursa otomotiv ve satış sonrası endüstrisinde faaliyet gösteren aktörlerin bire bir görüşmeler yaparak temasta bulunabileceği tek etkinlik. Bu yönüyle sektör açısından kritik öneme sahip. Bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Assan Hanil olarak ilk yılında da katılım sağladığımız etkinlikte, bu yıl da önemli temaslarda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektöründe yerlileşmeye katkı sağladıklarına dikkati çeken Özaçar, "Bu katkıyı teknoloji yatırımlarımızla artırmayı hedefliyoruz. Sektöre en iyi ve en özgün çözümleri sunmak için Ar-Ge faaliyetlerimiz aralıksız sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Assan Hanil, Kocaeli, Bursa ve Aksaray'da olmak üzere 5 farklı lokasyonda toplam 90 bin metrekareyi aşkın tesislerinde, binden fazla uzman çalışanıyla otomasyona dayalı yüksek teknoloji ile üretim yapıyor.

Assan Hanil, sürücü ve yolcu koltuklarının yanı sıra, kapı panelleri, ön ve arka tamponlar, enstrüman panel, konsol, halı, radyatör taşıyıcı, şişirme parçalar, torpido, iç ve dış plastik parçaların üretimini gerçekleştiriyor.