İSTANBUL - Arçelik, sıfır atık çalışmaları, atık yönetimindeki başarısı ve geri dönüşüm tesisleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü"ne layık görüldü.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Emine Erdoğan himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında başarılı çalışmalar sürdüren kurumlara İstanbul 2'nci Sıfır Atık Zirvesi'nde ödülleri takdim edildi.

Sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimseyen Arçelik, sıfır atık çalışmaları, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) yönetimindeki başarısı ve AEEE geri dönüşüm tesisleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü"ne layık görüldü.



Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ödülü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, Sıfır Atık Projesi ile Türkiye çapında çok büyük bir seferberlik hareketi başlatıldığını kaydetti.

Dinçer, dünyanın geleceği, ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve çevrenin korunması için çok değerli katkıları olacağına inandığı Sıfır Atık Proje'sinin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Arçelik üretim süreçlerinde atıkları kaynağından azaltırken, ürün tasarımlarında geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanıyor. Kendi AEEE geri dönüşüm tesislerine sahip ilk ve tek sanayi şirketi olan Arçelik, Eskişehir ve Bolu'daki tesislerinde piyasadan toplanan enerji ve su verimsiz ürünlerin geri dönüştürülmesiyle son 5 yılda 34 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar tasarruf sağlarken, yaklaşık 134 bin ton karbondioksit salımını engelledi." ifadelerini kullandı.