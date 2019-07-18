Arçelik’in yeni akıllı fabrikası sektörün "kutup yıldızı" olacak

- Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk: - “Koç Topluluğu’nun dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım olan akıllı fabrikamızda Arçelik’in dijital yetkinliklerini zirveye taşıdık. Yeni sanayi devriminin en gelişmiş

Arçelik’in yeni akıllı fabrikası sektörün "kutup yıldızı" olacak
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

BÜKREŞ (AA) - Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Koç Topluluğu’nun dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım olan Romanya'daki akıllı fabrikalarında Arçelik’in dijital yetkinliklerini zirveye taşıdıklarını belirterek, “Yeni sanayi devriminin en gelişmiş uygulamalarını barındıran akıllı fabrikamız, beyaz eşya sektörü açısından bir kutup yıldızı olacak.” dedi.

Dünya genelindeki 23 üretim tesisiyle ev teknolojileri alanının da üretim yapan şirket Arçelik, küresel büyüme yolculuğunu yeni yatırımlarla sürdürüyor. 150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren şirket, 2002 yılında Arctic markasını satın alarak girdiği Romanya’da Endüstri 4.0 standartlarında hayata geçirdiği yeni akıllı fabrikası ile geleceğin çamaşır makinelerini üretiyor. Romanya’nın Ulmi kentinde 150 milyon avro yatırımla hayata geçen ve 713 bin metrekare alana inşa edilen fabrikanın yapımı 17 ay sürdü. Fabrika 2018'in sonunda faaliyete geçti.

Avrupa’nın otomasyon seviyesi en yüksek beyaz eşya üretim tesisi olan fabrikada makine öğrenmesi, siber fiziksel sistemler, veri analitiği ve Nesnelerin İnterneti uygulamaları yer alıyor. Dijital ve robotik teknolojilerle donatılan fabrikanın montaj sürecinde 140’a yakın robot görev alırken, 22 bin noktadan gerçek zamanlı toplanan veriler analiz edilerek üretim süreçleri mükemmel hale getiriliyor.

Operasyonların yüzde 70’den fazlası kendi karar veren ve kendi kendine yöneten sistemlerden oluşuyor. Üretimde kalite kontrol yüzde 100 tam otomatik görsel zekâ uygulamaları ile yapılıyor. Yüksek otomasyon seviyesiyle fabrikada verimlilik yüzde 30 artıyor. Planlama, üretim ve teslimat sürelerinin kısalmasıyla değer zincirine de önemli katkı sağlanıyor.


- “Fabrikanın tüm teknolojilerini Türk mühendisleri geliştirdi”

Akıllı çamaşır makinesi fabrikasında düzenlenen toplantıda konuşan Oğuzhan Öztürk, Koç topluluğunun dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adımı olan akıllı fabrikalarında Arçelik’in dijital yetkinliklerini zirveye taşıdıklarını ve yeni sanayi devriminin en gelişmiş uygulamalarını barındıran akıllı fabrikalarının beyaz eşya sektörü açısından bir "kutup yıldızı" olacağını belirtti.

Fabrikanın Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından küresel ölçekte yapılan ‘Global Lighthouse Network’ seçmelerinde 2019 yılında ilk 10 fabrika arasına girdiğini ve dünyanın en gelişmiş üretim merkezleri arasına adını yazdırdığını ifade eden Öztürk, “Türkiye’deki mühendislerimizin geliştirdiği teknolojilerle donattığımız akıllı fabrika, verimliliği artırıp maliyetleri düşürürken, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek ürünleri geliştirmemiz için daha fazla hız ve esneklik de kazandırıyor. Üretim süreçlerimizi mükemmel hale getirdiğimiz, tüm değer zincirimize dokunarak uçtan uca bir ekosistem oluşturduğumuz akıllı fabrikamızla ülkemizin rekabetçi gücüne katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.


- Yıllık kapasitesi 2,2 milyon adete ulaşacak olan fabrikadan 85 ülkeye ihracat yapılacak

Romanya’da Türkiye’den 80’den fazla tedarikçiyle çalıştıklarını anımsatan Öztürk, Arçelik’in yeni fabrikasının dünyanın ikinci büyük üreticisi konumundaki Türkiye beyaz eşya sanayisi için de önemli bir değer olduğunu belirtti.

Öztürk, Romanya’da faaliyete geçen akıllı fabrikalarında geliştirilen tüm akıllı prosesler ve algoritmaların Arçelik’in diğer üretim üslerine de yaygınlaştırılacağına dikkati çekerek, “Dijital dönüşüm önemli bir yapı taşı olacak. Buradan tüm Avrupa’ya ve diğer Arçelik iştiraklerine ürünlerimizi sevk edeceğiz. Yıllık üretim kapasitesi 2020’de 2,2 milyon adete ulaşacak olan fabrikamızdan 85 ülkeye ihracat gerçekleştireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik’in Romanya’daki yeni üretim tesisinin çevre dostu bir fabrika olarak inşa edildiğini ve fabrikanın çevreye, kaynaklara duyarlı sürdürülebilir üretim yapan bir tesis olduğunu belirten Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fabrikamızı kuş sürülerinin göç yollarını etkilemeyecek şekilde konumlandırdık. Enerji ve su tasarrufu ile düşük işletme maliyetli bir tesis inşa ettik. Yeni fabrikamız konvansiyonel üretim teknolojilerine sahip işletmelere göre ürün başına ortalama yüzde 28 daha az elektrik tüketecek. Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği ve enerji yönetimi uygulamaları ile yıllık 540 ton karbondioksit salımını engellemiş olacağız. Kurulan atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu toplama sistemimiz sayesinde 450 hanenin yıllık tüketimine eş değer suyun geri kazanımını sağlayabildiğimiz fabrikada enerji ihtiyacımızın yüzde 8’ini güneş enerjisinden karşılıyoruz. Ayrıca akıllı aydınlatma sistemi ile yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyoruz.”




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