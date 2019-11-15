İSTANBUL - Aras Kargo, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen, en iyi alışveriş deneyimi yaşatan e-ticaret platformlarının ödüllendirildiği ECHO Awards'ta kargo kategorisinde müşterisine "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan" şirket seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleştirilen törende ödülü şirket adına Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın aldı.

Titiz bir hazırlık sürecinin ürü­nü olan ve kapsamlı metodolojiyle dikkati çeken ECHO Awards'ta iki aşamalı bir öl­çüm gerçekleştirildi.

Kazanan şirketler, Akademetre Research Company'nin e-ticaret kullanıcı ve müşterilerine en iyi deneyimi sunan pazar yeri ve markaları değerlendiren özel bir yazılımı ve Türkiye'yi temsil eden IBBS-Düzey 1 seviyesinde 12 ilde (İstanbul, Bursa, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Kayseri, Adana, Samsun, Malatya, Trabzon, Gaziantep, Erzurum), 1200 kişiyle yapılan anketlerle belirlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, şunları kaydetti:



"Aras Kargo olarak halkın söz sahibi olduğu bir ödül programında böylesine önemli bir kategoride ödülle takdir edilmiş olmamız bizleri çok gururlandırdı. Son 2 yıldır Kobi e-ticaret raporuna göre de KOBİ'lerin en çok tercih ettiği kargo şirketi seçiliyoruz. E-ticaret sitelerinden verilen siparişler her yıl büyük oranda artıyor. Aras Kargo olarak özellikle e-ticaret sektörünün mevcut büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek için teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu alanda kazandığımız ödüller yaptığımız işe inancımızı daha da artırıyor. Şirketimize bu ödülü kazandıran çalışma arkadaşlarıma ve bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum."