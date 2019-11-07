GÜMÜŞHANE - Gümüşhane denilince akla ilk gelen ürünlerden pestil ve köme ihracatından yılın 9 ayında 99 bin dolarlık gelir elde edildi.

Gümüşhane'de uzun yıllar evlerde kışlık çerez olarak üretilen dut pestili ve köme, kentteki bir firmanın ticari amaçlı üretime başlamasının ardından iç piyasada alıcı buldu. 2004 yılında coğrafi işaretli ürün tescil belgesi alınan dut pestili ve kömeden, şu anda kentteki 28 işletmede yıllık 5 bin ton üretiliyor.

Kazanlarda kaynatılan dutun belli işlemlerden geçirildikten sonra fındık ya da ceviz ilave edilerek özel bezlerde kurutulmasıyla elde edilen Gümüşhane pestil ve kömesi, Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu 2009 yılında yurt dışına açıldı.

Kentte üretim yapan firmalardan biri direkt, üçü ise dolaylı yollardan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya, Ürdün ve Azerbaycan gibi ülkelere pestil ihraç ediyor. Geçen yıl 80 bin dolarlık pestil ve köme ihraç edilen kentte, bu yılın 9 ayında 99 bin dolarlık dış satış gerçekleşti.

Pestil ve köme ihracatının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

"Bütün dünyaya dut pestil ve kömesi yedireceğiz"

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, AA muhabirine, pestil ve köme üretiminin kentte katma değer üreten başat sektörlerden olduğunu söyledi.

Dünyanın en güzel dut pestil ve kömesinin Gümüşhane'de üretildiğini savunan Akçay, kentte bu işte 350'ye yakın kişinin çalıştığını ve dolaylı olarak 2 bine yakın kişinin sektörden kazanç sağladığını bildirdi.

Akçay, yıllık 5 bin ton üretimi artırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz sektörümüzü 2-3 kat büyütmektir. İç piyasanın yüzde 80'ine hakimiz. Bununla birlikte yurt dışına açılım ile ilgili 2017 yılında başlatmış olduğumuz uluslararası rekabetin geliştirilmesi ve fırsatların değerlendirilmesiyle ilgili proje kapsamında sektördeki arkadaşlarımızı Azerbaycan ve Dubai'ye gönderdik. Uluslararası gıda fuarlarına katıldık. 2019 yılının 9 ayında 99 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu rakama bakmaksızın mesafe almaya devam etmek için çalışıyoruz. Yıllar itibarıyla bunu katlayacağımıza inanıyoruz. Bütün dünyaya duttan yapılan, anavatanı Gümüşhane olan dut pestil ve kömesini yedireceğiz."