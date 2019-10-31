ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihinde ilk kez 15 milyona yakın turist ağırlayan Antalya, yıl sonu için belirlenen 16 milyon turist hedefine bir adım daha yaklaştı.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kent, bu yıl başarılı bir sezon geçiriyor. Yıla iyi bir başlangıç yapan ve yıl içinde de artan turist sayısıyla üst üste rekor kıran Antalya, yıl sonu için belirlenen 16 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 1 Ocak-29 Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artışla 14 milyon 606 bin 912 olarak gerçekleşti.

Antalya'ya gelen turistler arasında Ruslar yine ilk sırada yer aldı. Rusları, Almanlar ve Ukraynalılar takip etti.

- En iyi ekim yaşandı

193 ülkeden turistin tercih ettiği Antalya, geçen yıllara göre de turist sayısı bakımından en iyi ekim ayını yaşadı. Geçen yıl ekimde bir milyon 406 bin 703 turist ağırlayan kent, 29 Ekim itibarıyla bir milyon 647 bin 3 turisti misafir etti.

Kent, ekimi çift haneli bir büyümeyle kapattı.

- Antalya'da sezon uzuyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, sektör açısından güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Yıl sonu için 16 milyon hedefi belirlendiğini anımsatan Atmaca, "Antalya tarihinde ilk kez bu rakamları gördü. 10 ayda 15 milyona yakın bir turisti gördük. Kasıma girmek üzereyiz ve hala Antalya'da hava günlük güneşlik, insanlar denize giriyor, plajlarda güneşleniyor. Antalya'da artık sezon uzuyor." diye konuştu.

- Antalya'nın hedefi 25 milyon turist 22 milyar dolar gelir

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da yıl başında açıkladıkları öngörüye paralel şekilde ilerleme kaydettiklerini, turist sayısının sektör temsilcilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Antalya'nın 2023 yılı hedefinin 25 milyon turist, 22 milyar dolar dış turizm geliri olduğunu belirten Yağcı, bu rakamların hayal olmadığını vurguladı.

Turizmin güçlü bir sektör olduğuna işaret eden Yağcı, doğru planlamalarla gerek Türkiye genelinde gerekse Antalya özelinde belirlenen hedeflere ulaşılabileceğini bildirdi.