ANTALYA (AA) - Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, ekonomik istikrar için en önemli faktörün, Merkez Bankası politikasına ve hedeflerine güven olduğunu bildirdi.

Akıncı, yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının faizleri düşürme kararını, ekonomiye yeniden ivme kazandıracak yatırımların önündeki en önemli engellerden biri olan yüksek finansman giderlerini azaltıcı etkisinden dolayı çok olumlu bulduklarını belirtti.

Merkez Bankasının bağımsızlığına olan güvenin azalmaması gerektiğine dikkati çeken Akıncı, şunları kaydetti:

"Bunun için 250-300 puanlık bir indirimle başlanması ve indirimlerin zamana yayılması daha doğru bir karar olabilirdi. Enflasyonun düşmesi ve ekonomik istikrar için en önemli faktör Merkez Bankası politikasına ve hedeflerine güvendir. Ülkemizde ekonomideki durgunluk ve baz etkisi sonucunda enflasyon oranının düşmeye başlaması, faiz indirimine uygun bir ortam hazırlamıştır. Bu bakımdan Merkez Bankasının faiz indirim kararı olumludur. Bu faiz kararının şirketler kesimi için hayati önemi olan orta ve uzun vadeli kredi faizlerine de yansıması durumunda özel sektör odaklı bir büyüme dönemine yeniden gireceğimize inanıyorum."

Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kararlılığını net bir biçimde göstermesi gerektiğini aktaran Akıncı, "Kısa dönemde finansman giderleri ve borçluluk başta olmak üzere yatırımları ve istihdamı olumsuz etkileyen problemlerin bu alınan kararlarla düzelmesi sonucunda da uzun dönemli sürdürülebilir ve yüksek bir büyüme ortamı için gerekli olan yapısal reform ikliminin yeniden oluşacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.