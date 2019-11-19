Allianz'dan tamamlayıcı sağlık sigortasına yüzde 25 indirim

Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir: - "Allianz'ın bu alandaki en büyük farkı anlaşmalı kurum ağı dışında olsa bile, SGK ile anlaşması olan bir kurumda gerçekleşen yatarak tedavi harcamalarını da poliçe limitleri dahilin

Allianz'dan tamamlayıcı sağlık sigortasına yüzde 25 indirim
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Allianz Türkiye, tamamlayıcı sağlık sigortası indirim kampanyası ile ilk kez tamamlayıcı sağlık sigortası alan müşterilerine yüzde 25'e varan indirim sunuyor.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'a kadar devam edecek kampanya kapsamında herhangi bir sigorta şirketinde mevcut aktif sağlık poliçesi olmayan ve Allianz'dan yeni bir tamamlayıcı sağlık sigortası alacak olan müşteriler, ilk yıl primine özel, yatarak tedavilerde geçerli yüzde 25 indirim avantajından yararlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, "Bizlere sağlığını, geleceklerini ve varlıklarını emanet eden sigortalılarımız, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Türkiye'de sağlık sigortası denildiğinde ilk akla gelen sigorta şirketi olarak müşterilerimize her daim sevdiklerinin yanında olabilmeleri için tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüzde böyle bir fırsat sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Allianz Türkiye'nin 1 milyonu aşkın sağlık sigortalısının yaklaşık yüzde 30'unun tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olduğunu belirten Okan Özdemir, "Bireysel müşterilerimize, tamamlayıcı sağlık sigortası satışlarımız artmış durumda. Bu artışın önemli bir bölümü İstanbul dışından geliyor. Geçen sene yeni işlerimizin sadece 3'te 1'i İstanbul dışından geliyorken bugün bu oran yüzde 50'ye ulaştı. Anadolu'daki sigortasız müşterilere sağlık güvencesi sağlama hızımız arttı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortasına ilk adım olmakla beraber sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için SGK ile anlaşmalı özel hastaneleri tercih eden müşterilerimiz için ideal bir ürün. Özellikle yüksek standartlarda sağlık hizmeti alırken, ilave ücret ödemek istemeyenler, bütçelerine de uygun olan bu ürüne ilgi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "Sektörde fark yaratıyoruz"


Tamamlayıcı sağlık sigortasında, Allianz Türkiye'nin olarak güçlü ve pazarda önemli yeri olan ürünlerinden biri olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Temel teminat olan yatarak tedaviye ek olarak suni uzuv, tıbbi malzeme ve evde bakımı kapsadığı gibi, müşterilerimiz isteğe bağlı olarak ayakta tedavi ve doğum teminatını eklettirebiliyor. Allianz'ın bu alandaki en büyük farkı anlaşmalı kurum ağı dışında olsa bile, SGK ile anlaşması olan bir kurumda gerçekleşen yatarak tedavi harcamalarını da poliçe limitleri dahilinde kapsıyor olması.

Yaptığımız özel anlaşmalar sayesinde, SGK ile belirli branşlarda anlaşması olan bazı büyük hastanelerde de müşterilerimize bu branşlarda hizmet alma imkanı sunuyoruz. Ayrıca, doğum paketi olan sigortalılarımız, ayakta tedavi paketindeki 10 muayeneye ek olarak rutin gebelik işlemleri için 10 muayene hakkına daha sahip oluyorlar."

Tamamlayıcı sağlık sigortasına son yıllarda ilginin arttığına dikkati çeken Özdemir, "Ömür uzuyor, ilerleyen yaşla birlikte sağlık harcamaları da artıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasına ilgi daha da büyüyecek. Uygun bütçe ile sağlık hizmeti almaya olanak tanıyan bu ürünün yıldızı parlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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