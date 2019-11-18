İSTANBUL - Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz, “Aşırı alkol tüketimi veya obezitede ritim bozukluğuna eğilim artmaktadır, ayrıca viral hastalıklar sigara, tiroid (guatr) hormon bozuklukları, kafeinli içecekler, enerji içecekleri ritim bozukluğunu tetikleyebilmektedir.” dedi.

Uz yaptığı yazılı açıklamada ritim bozukluğunun (aritmi), kalp atımının hızının veya düzeninin bozulması olarak tanımlanan bir rahatsız olduğunu belirterek, "Bir yılda milyonlarca insan bu rahatsızlığı yaşadığını bildirmiştir. Hemen hemen her yetişkin ritim bozukluğunu hayatında bir kez yaşamıştır. Ritim bozuklukları tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Fakat bazı tipleri yaşlı hasta grubunda sık görülürken bazıları ise genç hastaları etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Uz, aritmilerin bir kısmının sadece hastanın yaşam kalitesi ve konforunu bozarken bir kısmının ciddi problemlere yol açtığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Ritim bozuklukları tedavi edilmezse bazı hastalarda kalp odacıklarında genişleme, kalp yetmezliği, kapak problemleri, felç, bayılma ve ölüme kadar uzanabilecek ciddi sorunlara yol açmaktadır. Özellikle de hayatı tehdit edecek şekilde oluşan bu tür ritim bozuklukları beyin, akciğer ve diğer hayati öneme haiz organlarda ciddi beslenme problemine neden olabilir."

Modern tıpta ritim bozukluğu tedavi seçeneklerinin beş ana başlıkta toplandığına dikkati çeken Uz, şu bilgileri paylaştı:

"İlaç tedavisi;ritim bozukluğunu durdurmak veya engellemek için kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Bazen de ritim bozukluklarının hızını kontrol etmek için verilebilmektedir. Kardiyoversiyon; Hastayı hafif uyutarak şoklama dediğimiz işlem yapılarak kalbi normal ritmine çevirme işlemidir. Kateter ablasyon; Lokal veya genel anestezi altında kalpte ritim bozukluğu oluşturan bölgenin kateter dediğimiz özel cihazları ile sorunlu kalp dokusunun soğutularak veya ısıtılarak yok etme işlemidir. Kalp pili (pacemaker); Kalbin yavaş çalışması da bir çeşit ritim bozukluğu problemidir. Bu şekildeki hastalara lokal anestezi altında göğüs duvarında cilt altına kalp ritmini destekleyecek küçük cihaz yerleştirilir. Kalp içi şoklama cihazı (ICD); Kalp pili benzeri fakat daha fazla fonksiyona sahip bu cihazlar hayatı tehdit eden ritim bozuklukları esnasında devreye girerek ritmi normale çevirmektedir."



