Ali Koç, yurt dışında okuyan Türk öğrencilerle buluştu

- Ali Koç, Arçelik'in "A Ticket for Your Future" programında gençlerle bir araya geldi - Arçelik, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilere Türkiye'nin inovasyon ve yaratıcılık potansiyeline katkıda bulunmaları için imkan sağlamaya devam ediyor

Ali Koç, yurt dışında okuyan Türk öğrencilerle buluştu
Ekonomi
24 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik’in geçtiğimiz yıl başlattığı "A Ticket for Your Future" programı kapsamında, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerle buluştu.

Arçelik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencileri Türkiye'ye geri kazandırma hedefiyle geçtiğimiz yıl başlattığı "A Ticket for Your Future" programı ile bu sene ikinci kez öğrencileri bir araya getirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge merkezi Garage'da düzenlenen programı ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Arçelik, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilere Türkiye'nin inovasyon ve yaratıcılık potansiyeline katkıda bulunmaları için imkan sağlamaya devam ediyor.

"A Ticket for Your Future" programı, bu sene dünyanın dört bir yanında, mühendislik ve teknoloji bölümlerinde okuyan son sınıf ve lisansüstü seviyesindeki 20 Türk öğrenciyi bir araya getirdi.

Garage'da 16 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen programda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu öğrencileri ziyaret etti.

A Ticket For Your Future kapsamında, Çin'den Güney Kore'ye, Kanada'dan İngiltere'ye dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden projeye katılan öğrenciler, 3 haftalık süre içinde yoğun bir programa dahil oluyor.

Geçtiğimiz yıl programa katılan 26 öğrenciden 4'ü Kurutucu İşletmesi Kalite Güvence Mühendisi, Tüketici Eğilimleri Departmanı Sorumlusu, Dijital Süreç Dönüşümü Sorumlusu, Ürün Kategorisinde Proje Mühendisi olarak Arçelik'te işe başlarken, bir kişi de yaz döneminde staj imkanı buldu.

Yapılan sunumlar arasında yer alan kaliteli hava ve ev konforu yaratan akıllı ev sistemi HomeWhizWell ve enerji yönetimi sistemi ArWall projeleri Arçelik'in Ar-Ge ekipleri tarafından çalışılmaya devam ediyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da gül ve lavantadan üretilen doğal kozmetik ürünleri Rosemix'te
GLASSWİN'DEN BAYRAMA ÖZEL CAM BALKON VE TENTE FIRSATI
Bakan Soylu talimatı verdi! 81 ile birden gönderildi...
Acemi kasaplara enfeksiyon uyarısı
Isparta'da En trend cep telefon kılıfları ve aksesuarları Telalem'de
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK
Türker AVM'de indirim fırsatları devam ediyor...
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...
Bakan açıkladı: 92 ilaç geri ödeme listesine alındı
BASKETBOL’DA MİLLİ GURUR! ISPARTA'DAN 4 SPORCUMUZ...
SDÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
Yüksek faizle kredi çekenler dikkat! 'Yapılandırma' açıklaması geldi
Isparta Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararı 2019
Başkan Başdeğirmen: “Isparta hepimizin”
ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri belli oldu
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı
​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...
Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldıIsparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı01 Ağustos 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
Annelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenlerAnnelere erken emeklilik müjdesi... İşte adım adım yapılması gerekenler05 Ağustos 2019
ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK 04 Ağustos 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandıEmeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı02 Ağustos 2019
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı29 Temmuz 2019
Anne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandıAnne ve kızlarını darbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı04 Ağustos 2019
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartlarıİşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları30 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ29 Temmuz 2019
İstifa edene izin parası ödenir mi?İstifa edene izin parası ödenir mi?30 Temmuz 2019
Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...Isparta'da Köylü Pazarı'na yoğun ilgi! Yerlisi çıktı...03 Ağustos 2019
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla UğurlandıIsparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı01 Ağustos 2019
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi31 Temmuz 2019
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDUISUBÜ REKTÖRÜ DİLER, YENİ ADRESİ DUYURDU01 Ağustos 2019