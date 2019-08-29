İSTANBUL - Albaraka Türk araç finansmanında tüm vadelerde yüzde 1,39 kar oranıyla araç satın alma imkanı veriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, ister sıfır kilometre ister ikinci el araç finansmanında avantajlı oranlarla tüketicilere araç satın alma imkanı sunuyor.

Kampanya ile 48 aya varan tüm vadelerde 1,39 kar oranıyla araç satın alabilecek olan tüketiciler aynı zamanda HGS etiketine de ücretsiz sahip olabilecek.

Bunun yanı sıra araç finansmanı kullanan Albaraka müşterileri; avantajlı kasko tekliflerinden ve Autowax'ın Araç Bakım Hizmetlerinden de yüzde 35'e varan indirim fırsatından yararlanabilecek.