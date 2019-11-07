İSTANBUL - Albaraka Türk, sürdürülebilirlik alanında da sektörünün lider bankası olmaya devam ediyor.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Başta iklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atan Albaraka Türk, 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olurken, Karbon Saydamlık Projesinde de C derecesi alan katılım bankacılığı sektörünün ilk bankası oldu.





Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artırılması amacıyla oluşturulmuş olan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, aynı zamanda borsada işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst seviyede olan şirketlerin bir arada olduğu endeks olma özelliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, Albaraka Türk olarak, tüm faaliyetleri sürdürülebilirlik odaklı bir şekilde geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "“Bu konuda birçok farklı kulvarda çalışmalarımız bulunuyor. Bir yandan iş süreçlerimizi sürdürülebilirliğe uygun olarak şekillendirirken bir yandan da ulusal ve uluslararası standartları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda bu yılda Borsa İstanbul (BİST) sürdürülebilirlik Endeksi değerlemesine tabi tutulan şirketler arasında yer aldık. 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle endekse dahil olurken aynı zamanda çevre odaklı verileri Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından referans alınan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) değerlemesine katılan tek katılım bankasıyız.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olan ve kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) ise; halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullandıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamaya aracılık ediyor.

Bu kapsamda Albaraka Türk, Ocak – Aralık 2017 periyodu için gönüllü olarak yanıt verdiği CDP anketinin analiz ve değerlendirmeleri sonucunda 2019 yılı Mart ayında C derecesi elde ederken, 2020 Mart ayında açıklanması beklenen Ocak – Aralık 2018 periyodu için de ilgili anket çalışmalarına katılmış bulunuyor. Albaraka Türk kredi süreçlerini de CDP kıstaslarına uygun hale getirmeyi ve gelecek yıllarda notunu artırmayı hedefliyor.

