Aktif Bank, Africa Investment Forum’a destek veren ilk Türk bankası oldu

Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku: - "Bu etkinlik sayesinde de Afrika’daki paydaşlarımızla bir araya gelerek, kıtaya olan yatırımlarımızı en verimli şekilde sürdürebilmeyi amaçlıyoruz"

Aktif Bank, Africa Investment Forum’a destek veren ilk Türk bankası oldu
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA)- Aktif Bank, Afrika’nın ekonomik dönüşümünü, yatırımcıları, bankaları ve aracı kuruluşları bir araya getirerek derinlemesine inceleyen Africa Investment Forum’a destek veren ilk Türk bankası oldu.

Aktif Bank’tan yapılan açıklamaya göre, Africa Investment Forum, bu yıl ikinci kez Johannesburg’da gerçekleştirildi. Afrika’nın ekonomik dönüşümünü, yatırımcıları, bankaları ve aracı kuruluşları bir araya getirerek derinlemesine inceleyen etkinlikte, Aktif Bank da kıtaya yönelik geniş hizmet ağını tanıtma fırsatı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Afrika’da ekonominin nabzını tutan bu etkinliğe destek veren tek Türk bankası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, Afrika’daki 54 ülkede 220 banka aracılığıyla yürüttükleri uluslararası bankacılık aktiviteleri ile Türkiye-Afrika dış ticaret hacminin gelişmesine ciddi katkılar sunduklarını aktardı.

Utku, 2018 ve 2019 yılında Afrika kıtasına gerçekleştirdikleri seyahatler ile yaklaşık 175 bin kilometre yol kat ettiklerini bildirerek, “Bu da ekvatorun çevresini neredeyse 4,5 kez dolaşmaya denk geliyor. Sahip olduğumuz bu deneyim ve istihbarat ağı sayesinde müşterilerimize güvenle işlem yapma fırsatı sunuyoruz. Bu etkinlik sayesinde de Afrika’daki paydaşlarımızla bir araya gelerek, kıtaya olan yatırımlarımızı en verimli şekilde sürdürebilmeyi amaçlıyoruz.” yorumunda bulundu.

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