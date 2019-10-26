ANKARA - Aksa, "jeneratör kullanımı" eğitimlerinin altıncısını Diyarbakır'da gerçekleştirdi.



Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "jeneratör kullanımı" eğitimlerinin altıncısını Diyarbakır'da kamu ve özel sektörden satın almacıların katılımıyla gerçekleştirdi. 100 kişiden fazla davetlinin katıldığı eğitimde jeneratörlerin kullanımı, jeneratör seçim kriterleri, yeni nesil jeneratörler, jeneratör uygulamaları ve jeneratör bakımı konularında sunum yapıldı.



Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, "Var olduğumuz sektörde sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yanı sıra ürünlerimizin kullanımıyla ilgili geçtiğimiz yıl başlattığımız eğitimlere devam ediyoruz. Daha önce İzmir, Gaziantep, Adana, Trabzon ve Şanlıurfa’da gerçekleştirdiğimiz jeneratör kullanımı eğitimimizin altıncısını Diyarbakır’da gerçekleştirdik. Farklı sektöre verdiğimiz eğitimlerle hem kendimizi hem de jeneratör sektörünü anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.



- AKSA Jeneratör



1968 yılında Ali Metin Kazancı tarafından kurulan elektrikli motor fabrikasıyla üretime başlayan AKSA, 1984'de ilk jeneratörünü üretti. Şirket, 3 kıtada üretim ve 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Doğal gazlı jeneratörlerin dünyadaki ilk üreticilerinden olan Aksa, Ar-Ge yatırımları ile daha düşük yakıt sarfiyatlı, daha düşük ses seviyeli ve çevre dostu jeneratörler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.