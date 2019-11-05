İSTANBUL - Aksa Enerji göç belgeseli "Tenere" ile Afrika'ya desteğini sürdürüyor.

Aksa Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Afrika kıtasındaki varlığını Tenere belgesel filmine destek olarak beyaz perdeye taşıdı.

Afrika bölgesinde yaşanan göç sorununun gündeme gelmesine katkıda bulunmak amacıyla belgesele destek veren Aksa Enerji, Afrika'da acil enerji ihtiyacı olan bölgelerde enerji santralleri kurarak yerel halkın enerji ihtiyacını karşılıyor ve bölgenin istihdamına destek oluyor.

Belgesel yapımcısı ve yönetmen Hasan Söylemez'in çektiği Tenere filminde, Afrika halkının dünyanın en çetin coğrafyalarından biri olan Tenere çöl bölgesinden Libya ve Avrupa'ya yaptıkları umuda yolculuk öyküsü anlatılıyor.

Dünyanın en zorlu coğrafyalarından biri olan Sahra Çölü'nde çekimleri gerçekleştirilen Tenere filminde, Nijer'in Agadez şehrinden yola çıkarak Libya ve Avrupa'ya ulaşmak için bin kilometrelik zorlu bir yolculukla çölü geçmeye çalışan Afrikalı insanların gerçek hikayesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji CEO'su Cemil Kazancı, Afrika'daki yerel halkın zorlu göç yolculuklarına ışık tutmak amacıyla Tenere belgeseline destek olduklarını belirterek, "Afrika hem coğrafi hem de ekonomik zorlukların yaşandığı bir kıta. Tenere belgesel filmi, güç şartlar nedeniyle Afrika'dan göç etmek zorunda kalan insanların yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor. Aksa Enerji, Gana, Madagaskar ve Mali'deki santralleriyle bu coğrafyadaki insanların hayatına dokunuyor ve bölgenin kalkınmasına destek oluyor. Dolayısıyla, Afrika'daki sorumluluğumuzun farkındayız ve bölgenin gelişmesi amacıyla hayat bulan tüm farkındalık projelerinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



