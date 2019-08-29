İSTANBUL - Akfen Holding, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) geçen hafta İzmir'de çıkan orman yangınlarının ardından bölgenin tekrar ağaçlandırılması için başlattığı fidan kampanyasına 5 bin adet fidanla destek verdi.

Akfen Holding'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, İzmir’in Karabağlar mevkiinde yanan bölgeye dikilmek üzere 5 bin fidan bağışı gerçekleştirdi.

Karabağlar mevkiinde çıkan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle büyük bir alana yayılan orman yangınının ardından bölgenin ağaçlandırılması için TEMA Vakfı'nın Orman Genel Müdürlüğü desteğiyle başlattığı fidan bağışı kampanyasına katıldı.

Bağışlanan 5 bin fidanın sertifikası TEMA Vakfı tarafından Akfen Holding'e teslim edildi.