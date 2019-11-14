İSTANBUL - Akfen GYO'nun 2019'un Ocak- Eylül ayı dönemindeki konsolide hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 509'luk artışla 451 milyon TL oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin faiz amortisman vergi öncesi karı ise yüzde 133 artışla 126,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2019 yılının ilk 9 ayında da finansal performansını arttırırken, imza attığı başarılı projelerle büyümeye devam etti.

Akfen GYO, 2019'un Ocak- Eylül döneminde, geçen yıla göre yüzde 509'luk büyüme gerçekleştirerek, 451 milyon TL'lik konsolide hasılat elde etti.

Ankara'daki Bulvar Loft projesinin tamamlanması Akfen GYO'nun karlılığına büyük katkı sağlarken, şirketin konsolide Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artış göstererek 126,8 milyon TL'ye ulaştı.

2,5 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaşan Akfen GYO'nun 30 Eylül 2019 itibarıyla net aktif değeri 793,7 milyon TL olarak gerçekleşirken, şirketin net faiz giderleri 83,31 milyon TL'ye, konsolide net borcu ise 1 milyar 247 milyon TL oldu.

2019'un ilk 9 ayı sonuçlarına göre Akfen GYO'nun operasyonel performansında da artış meydana geldi.

Buna göre Akfen GYO portföyündeki Türkiye'de faaliyet gösteren otellerin 9 aylık ortalama doluluk oranı yüzde 69,6, Rusya'da faaliyet gösteren otellerin 9 aylık ortalama doluluk oranı yüzde 60,1 ve tüm otellerin de 9 aylık ortalama doluluk oranı da yüzde 67,2 olarak gerçekleşti.

30 Eylül 2019 itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren otellerin ortalama oda fiyatı 36 avro, Rusya'da faaliyet gösteren otellerin ortalama oda fiyatı 41 avro ve tüm otellerin ortalama oda fiyatı da 37 avroya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, şirketin net aktif değerinin 800 milyon TL'ye dayandığını belirtti.

Karaağaoğlu, "Sürdürülebilir gelirlerimizde artışın 2020 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan verilere göre Akfen GYO'nun 9 aylık net dönem karı 50 milyon 698 bin TL olarak kayıtlara geçti.