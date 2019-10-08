ADANA - Adana Valiliği, kentte son 10 yılda 25 bin esnafın kepenk kapattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, bu süreçte 51 bin 765 esnaf ve sanatkar işletmesinin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Son 10 yılda Adana'da 25 bin esnaf kepenk kapattı" başlığıyla yer alan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 10 yılda, Adana'da açılan ve kapanan esnaf ve sanatkar işletmelerini gösterir sayısal veriler değerlendirilmiş olup, bu süreçte 22 bin 951 esnaf ve sanatkar işletmesi kapanırken, aynı süreçte iki katından fazlasına denk gelen 51 bin 765 esnaf ve sanatkar işletmesinin faaliyete geçtiği tespit edilmiştir."



