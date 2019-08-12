ABD'ye mobilya ihracatında hedef 1 milyar dolar

MOBSAD Başkanı Gürcan "ABD'nin yıllık mobilya ithalatı 60 milyar dolar. Türk mobilya sektörü ise geçen yıl ABD'ye 124 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu rakamı çok rahat katlayarak artırabiliriz." dedi.

ABD'ye mobilya ihracatında hedef 1 milyar dolar
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, yıllık mobilya ithalatı 60 milyar dolar olan ABD'ye Türkiye'nin mobilya ihracatının 124 milyon dolar olduğunu anımsatarak, "Dünyanın en büyük mobilya tüketicilerinden ABD'ye yönelik mobilya ihracatımızı artırmak ve 2023'te 1 milyar dolara çıkarmak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün 2002'den bugüne üretimde ve ihracatta 10 kattan fazla artış gösterdiğini, halihazırda dünyanın en büyük 13'üncü üreticisi olduğunu, üretimin yüzde 30'unu ihraç ettiğini söyledi.

Geçen yıl 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörün bu yılki hedefinin 3,7 milyar dolar olduğunu dile getiren Gürcan, 2023 yılında ise mobilya sektörünün ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Gürcan, Türkiye'nin geçen yıl 177 ülkeye ihracat yaptığını, önceki yıllar da düşünüldüğünde mobilya ürünü ihraç edilmeyen ülkenin neredeyse kalmadığını belirterek, mobilya sektöründe geniş ürün yelpazesinin 177 ülkeye ihraç edilmesinin önemini işaret etti.

ABD'nin dünyanın en büyük mobilya tüketicilerinden olduğunu aktaran Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-ABD arasındaki mevcut ticaret hacmi 20 milyar dolar. Bunun 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarının ve kurumlarının ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolar olması için başlattığı ihracat çalışmasında yer alan sektörlerden bir tanesi de mobilya. ABD'nin yıllık mobilya ithalatı 60 milyar dolar. Türk mobilya sektörü ise geçen yıl ABD'ye 124 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu rakamı çok rahat katlayarak artırabiliriz. Dünyanın en büyük mobilya tüketicilerinden ABD'ye yönelik mobilya ihracatımızı artırmak ve 2023'te bir milyar dolara için önemli çalışmalar yapıyoruz."

Gürcan, ABD'de yılda ortalama 5,7 milyon adet konut satıldığını belirterek, "ABD'ye mobilya ihracatının 2023'te bir milyar dolar olması için kolları sıvadık. Ciddi mobilya satışı gerçekleşen ABD'nin Türk mobilyalarına her geçen gün ilgisi artıyor." dedi.

"ABD mobilya ihracatımızda beşinci sırada"

MODOKO Mobilyacılar Sitesi Başkanı Koray Çalışkan ise birkaç yıldır sektörün ihracatla büyüdüğünü belirterek, 2002'de ihracat gerçekleştiren firma sayısı 4 bin 389 iken, 2018'de 15 bin 318'e çıktığını söyledi.

Son 16 yılda bu alanda yüzde 249'luk artış yaşandığını dile getiren Çalışkan, bir milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısının ise 32'den 569'a yükseldiğini bildirdi.

Çalışkan, ABD'nin, 2018'de Türkiye'nin en yüksek mobilya ihracatı gerçekleştirdiği beşinci ülke olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"En yüksek katmadeğerli mobilya ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke de kilogram başına 4,26 dolarla ABD. ABD'ye yönelik mobilya ihracatında kilogram başına düşen değeri 6 dolarlara çıkarmak mümkün. Böylece bir milyar dolarlık hedefi rahat yakalayabiliriz. MODOKO olarak üreticilerimizin ihracatlarını arttırmak üzere sektörde ilk kez Ur-Ge projesine başladık. Proje kapsamında ilk etapta, MODOKO bünyesinde bulunan hiç ihracat yapmayan ya da çok az ihracat yapan 25 firma için eğitimlere başladık. Onların ABD gibi pazarlara ihracatlarını arttırmayı hedefliyoruz."

"ABD'ye kapı ve mutfak ihracatında yeni anlaşmalara imza attık"

Aslandağ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aslandağ, üretimlerinin yüzde 30'unu ihraç ettiklerini belirterek, 2020'ye kadar amaçlarının bu oranı yüzde 50'ye çıkarmak olduğunu söyledi.

Mobilya sektöründe kilogram başına ihracatın 3,5 dolar olduğunu anımsatan Aslandağ, kapı ihracatında bu rakamın daha yüksek olduğunu bildirdi.

Aslandağ, kapı ihracatında kilogram başına düşen değeri 5 doların üzerine çıkarttıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Yangına dayanıklı, inovatif ve kaliteli kapılarımız ile akıllı mutfaklarımız yurt dışında çok beğeniliyor. Yurt dışı atağımız kapsamında özellikle ABD uzun zamandır ilgilendiğimiz pazarlardan. Birkaç yıldır ihracat gerçekleştirdiğimiz bu pazar için hem kapı hem de mutfak tarafında vites büyüttük ve önemli projelerin anlaşmalarını imzaladık. Bizi bu pazarda ön plana çıkaran özelliklerimiz hızlı, kaliteli ve inovatif işlere imza atmamız. Bir saate kadar yangına dayanıklı kapılardan sessiz kapılara, duvarın içine girebilen kapılardan akıllı mutfaklara kadar birçok çözümü aynı anda sunmamız Türk markası olarak bizleri ön plana çıkarıyor. İSO'dan onaylı kapı ve mutfaklarımız sektörde farklılaşarak ihracatın nasıl arttırılabileceğini de gösteriyor."

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