ABD'nin tatil sezonunda 730 milyar dolarla rekor satış bekleniyor

ABD'de her yıl kasım ve aralık aylarını kapsayan "Tatil Sezonu'nda (Holiday Season)" bu yıl perakende satışların yaklaşık 730 milyar dolara yükselerek rekor kırması bekleniyor.

ABD'nin tatil sezonunda 730 milyar dolarla rekor satış bekleniyor
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de her yıl kasım başından aralık sonuna kadar süren ve "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", "Efsane Cuma (Black Friday)", "Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday)", "Siber Pazartesi (Cyber Monday)", "Noel (Christmas)" ve "Yılbaşı Günü'nü (New Year's Day)" kapsayan tatil sezonunda bu yıl perakende satışlarda rekor kırılması öngörülüyor.

Amerikan ekonomisinin Haziran 2009'dan Ekim 2019'a 125 ay üst üste büyüme kaydederek ülke tarihindeki en uzun ekonomik genişleme serisini yakalaması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdan bu yana 3 kez faiz indirerek toplamda 75 baz puan faiz düşürmesi, ülkede eylül ayı işsizlik oranının yüzde 3,5'e gerileyerek son 50 yılın en düşük seviyesini kaydetmesi ve çalışanların yıldan yıla ücret artışının yüzde 3 seviyesinde devam etmesiyle Amerikalı perakendeciler, bu yılki tatil sezonunda tüketicilerden güçlü talep bekliyor.

Ülkede yaklaşık 42 milyon kişiye iş kapısı sağlayarak özel sektörün en büyük istihdamcısı olan ve geçen yıl 20,5 trilyon dolarlık ABD ekonomisinin 2,6 trilyon dolarını oluşturan Amerikan perakende sektöründe, 2018 tatil sezonunda toplam 701,2 milyar dolarlık satış gerçekleşmişti.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, ABD'nin Çin üzerindeki yeni gümrük tariflerinin 15 Aralık'ta uygulanmaya başlamasından önce yurt dışından rekor miktarda ithalat yapan Amerikan perakende sektöründe bu yılki toplam satış miktarının ise geçen yıla kıyasla yüzde 3,8-4,2 artış göstererek 727,9-730,7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi ve rekor kırması öngörülüyor.

Ortalama harcamanın bu yıl 1047 dolara yükselmesi bekleniyor

Verilere göre, geçen yıl 1007 dolar olan Amerikalı bir tüketicinin tatil sezonundaki ortalama harcamasının bu yıl yüzde 4 artışla 1047 dolara yükselmesi, tüketicilerin de en çok indirimli, kampanyalı ve promosyonlu ürünlere yönelmesi bekleniyor.

Ayrıca, geçen yılki tatil sezonunda 554 bin geçici işçinin çalıştığı Amerikan perakende sektöründe, bu yıl yüksek tüketici talebini karşılamak için 530-590 bin kişinin geçici olarak istihdam edilmesi gerekiyor.

5 günde 165,3 milyon kişi alışveriş yapacak

ABD'nin tatil sezonunda en fazla satışın yapıldığı günler arasında, perşembe günü kutlanan "Şükran Günü", indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı "Efsane Cuma" ve bunu takip eden "Siber Pazartesi" yer alıyor.

NRF verilerine göre, söz konusu tarihleri kapsayan 5 günde 330 milyon nüfuslu ABD'de 165,3 milyon kişinin alışveriş yapması bekleniyor. "Şükran Günü"nde 39,6 milyon, "Efsane Cuma"da 114,6 milyon, "Küçük İşletmeler Cumartesisi"nde 66,6 milyon, bunu takip eden pazar günü 33,3 milyon ve "Siber Pazartesi"de ise 68,7 milyon kişinin internet ve mağazalardan alışveriş yapması öngörülüyor.

Amerikalı tüketicilerin alışveriş için yüzde 56'sının internet siteleri ve yüzde 53'ünün mağazalara yönelmesi beklenirken, yüzde 51'inin indirimli satış mağazaları, yüzde 34'ünün giyim mağazaları, yüzde 23'ünün ise elektronik mağazaları tercih edeceği tahmin ediliyor.

Geçen yılki tatil sezonunda internetten yapılan toplam satış miktarı 146,5 milyar dolar olurken, bu miktarın bu yıl yüzde 11-14 artış göstererek 162,6-167 milyar dolar arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonu (AFBF) verileri, bu yıl 7,25 kilogram ağırlığındaki bir hindinin ortalama fiyatının geçen yıla göre yüzde 4,2 düşüşle 20,80 dolara gerilediğini ortaya koyuyor.

ABD genelinde bu yılki Şükran Günü dolayısıyla yaklaşık 46 milyon hindinin tüketilmesi bekleniyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
ISPARTA'DA SPORLA DOLU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Isparta Milas eski günlerine dönüyor...
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR
Isparta Valisi Seymenoğlu kadınlara destek verdi! Uygulamayı indirin...
Isparta'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu!
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?
Isparta Belediyesi ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirmeIsparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme19 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldıVali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı21 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şubeAyhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube20 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyorGüleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor20 Kasım 2019