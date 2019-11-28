ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm politikalarında 2018'den itibaren radikal değişiklikler yapıldığını belirterek "2018 yılında 18 milyon dolar olan reklam harcamasını, bu yıl 72 milyon dolara çıkardık. Birçok kaynağımızı tanıtıma ayırdık. Bunun etkisini de gördük. 2020'de ise 125 milyon dolar destek verilecek. 2021'de 145, 2022'de 165 ve 2023'te de 185 milyon dolara çıkmasını ön görüyoruz." dedi.

Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde organize edilen 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin açılışında, turizmin dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasında yer aldığını, sektörün Dünya Turizm Örgütü'nün tahminlerinin de üzerinde bir büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin 2023 turizm stratejisine ilişkin sunum yapan Ersoy, "Turizmdeki büyüme geçen yıl dünyada yüzde 5,4, Türkiye'de ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. Türkiye dünyadan daha hızlı büyüyor. 2023 hedefimiz 75 milyon turist, çıtayı çok daha yukarıya çıkarıyoruz." diye konuştu. Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan kriz nedeniyle ziyaretçi sayısının 2016'da yüzde 25 düştüğünü ancak 2017'de iyileşme sürecinin başladığını anlatan Ersoy, 2018'de toparlanma süreci gerçekleştiğini, yüzde 49'luk bir artışın yaşandığını bildirdi.

Türkiye'nin küresel sıralamada turist sayısı bakımından 6, gelir bakımından ise 14'üncü sırada yer aldığını belirten Ersoy, 2023 yılında ise turizm gelirinin 65 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Geçen yıl turizm gelirlerinin yüzde 12 büyümeyle 29,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Ersoy, aynı dönemde dünya turizm gelirlerindeki büyüme oranının ise yüzde 4,4 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Türkiye olarak bu yıl turizmdeki geliri 34 milyar dolarla kapatmayı hedeflediklerine işaret eden Ersoy, yurt dışında yerleşik vatandaşların Türkiye'deki harcamalarının azaldığını, yabancı ziyaretçilerin harcamalarının ise arttığını söyledi.

- "Turizm politikalarını değiştirdik"

Turizm sektöründe 2016'da kiriz olmasaydı da bir düşüş yaşanacağını vurgulayan Ersoy, eski yöntemlerle gidildiği takdirde istenilen hedeflere ulaşılamayacağını ifade etti. Turizmde yeni bir hamle başlattıklarına değinen Ersoy, "2023 hedeflerine ulaşmak için turizm politikalarını 2018 yılı itibarıyla değiştirdik, radikal değişikliklere gittik." dedi.

Değişiklikler kapsamında tanıtıma ağırlık verdiklerine dikkati çeken Ersoy, bu doğrultuda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını (TTGA) kurduklarını bildirdi. Bu ajansın turizm geliri yüksek olan ülkelerin tamamında var olduğunu söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"İtalya bunu ilk keşfeden ülke. 1919 yılında yani 100 yıl önce kurmuşlar. Almanya 1948 yılında uygulamaya başlamış. TTGA Yönetim Kurulu ağırlıklı olarak özel sektörden seçilmiş üyelerden oluşuyor. Kamu kuruluşu değil, kamu personeli görev almıyor. Ajansla sürdürülebilir ve etkin tanıtım yapılacak. Kurulan yeni sistemde, tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimiz artacak. Gelirler artıkça tanıtım bütçesi büyüyecek. Birbirini destekleyen bir ekosistem oluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında 18 milyon dolar olan reklam harcamasını, bu yıl 72 milyon dolara çıkardık. Birçok kaynağımızı tanıtıma ayırdık. Bunun etkisini de gördük. 2020'de ise 125 milyon dolar destek verilecek. 2021'de 145, 2022'de 165 ve 2023'te de 185 milyon dolara çıkmasını ön görüyoruz."

- "81 vilayet turizmden pay almalı"

Yerli turiste yönelik de başta az keşfedilmiş ya da gelişmekte olan turizm bölgeleri olmak üzere yeni ürün ve destinasyon çalışmalarına ağırlık verileceğini belirten Ersoy, "Turizmi 81 vilayete yaymalıyız. Unutmayalım ki Mardin'de bir sorun olursa Antalya'nın turizm yapması imkansız. Turizm ekonomisinden 81 vilayetimizin faydalanmasını sağlamamız lazım. Turizmin her ilde, ilçede gelişmesini sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Turizmdeki arz güvenliğine değinen Ersoy, turistlerin ağırlıklı olarak paket turlarla geldiğine işaret eden. Turizmde münferit rezervasyonlar oranlarının artırılması gerektiğine işaret eden Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Akdeniz bölgesine yüzde 85, Ege bölgesine yüzde 65 ve Marmara bölgesine yüzde 30 oranında paket turla geliyor. Büyümeyi sadece paket turlarla değil, münferit seyahat ile de yapmalıyız. Bunun için marka olacağız. Tarifeli sefer ve direkt uçuş nokta sayısını yükselteceğiz. Türkiye'yi, ürünleri, otelleri, destinasyonlarımızı tanıtacağız. Birilerinin yönlendirdiği değil, turistin istediği destinasyon olacağız. Yeni neslin turistlerinin istekleri farklı, bu açıdan markalaşma, tanıtım ve münferit ziyaret önem taşıyor."

- "Kredisini çözemeyen bize yazsın"

Thomas Cook'tan boşalan kapasitenin doldurulması noktasında da önemli adımlar atıldığını aktaran Ersoy, uçak firmalarının kapasite artışına girdiğini kaydetti.

Thomas Cook'tan alacaklı olan ve bu doğrultuda kredi desteklerinden faydalanmak isteyen firmalara seslenen Ersoy, "İflasın duyurulmasının ardından özel sektörle diyalog haline girdik. İşletmeler için bir kredi paketi hazırladık. Kredilerinizi önce kendi çalıştığınız bankalarla sağlamaya çalışın, kredisini çözemeyen varsa bize yazsın, bir kamu bankasıyla çözeriz." dedi.

(Sürecek)



