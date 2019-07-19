61 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü Ticaret Bakanlığınca, 61 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.Ticaret Bakanlığının Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bu yıl dış ticaret sermaye şirketi