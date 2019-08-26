ANTALYA - Memur-Sen Antalya ve Isparta İl Temsilcileri ile Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu Mehmet Balık, 5 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol Havuzbaşı'nda bir araya gelen Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi Mustafa Çoban ve sendika üyeleri, "Emeğe saygı, adalete davet" yazılı dövizler açarak slogan attı.

Çoban, burada yaptığı açıklamada, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını anımsattı.

Görüşmelerin hakem heyeti üzerinden sürdürüldüğünü belirten Çoban, "Biz, refahtan pay, paylaşımda adalet istiyoruz. Kamu görevlilerinin yaşam standardını yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar bekliyoruz." dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık da Attalos Heykeli yakınlarında yaptığı açıklamada, konfederasyon olarak hakem heyeti kurulundan 2020-2021 yılları arasında açıklanan sözde toplu iş sözleşme maaş zamlarıyla ilgili hükümleri yeniden gözden geçirmeye davet ettiklerini kaydederek, "Zam oranlarını kamu çalışanlarının insanca yaşayacakları şekilde yeniden belirlemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yaşam standardını yükseltecek karar bekliyoruz"

Memur-Sen Isparta İl Temsilcisi Erdal Demiralay da sendika binasının önünde yaptığı açıklamada, Memur-Sen olarak süreç boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandıklarını ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Memur-Sen'in tekliflerini milletin talepleri olarak nitelendiren Demiralay, "Bu teklifler adil ve hakkaniyetlidir. Bu nedenle kamu işvereninin, Merkez Bankasının gerek beklenti anketinde gerekse kendi tahmininde ifade ettiği rakamların altında kalan tekliflerle gelmesini kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyor ve algılıyoruz." diye konuştu.

Hakem kurulundan refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlanmasını istediklerini dile getiren Demiralay, "Kamu görevlilerinin yaşam standardını yükseltecek, emeğin hakkını takdir edecek bir karar bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki, kamu görevlilerinin memnuniyeti milletin memnuniyetidir." dedi.

- Muğla'da iş bırakma eylemi

Tüm Yerel-Sen Muğla İl Temsilciliği İdari Sekreter Hüseyin Barış Maraş, Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, iş bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Bugün öğleden sonra, yarın da tam gün işi bırakacaklarını dile getiren Maraş, "Tüm Yerel-Sen, kurulduğu günden beri mahalli idarelerde görev yapan tüm kamu emekçilerinin mesleki, ekonomik ve sosyal hakları için nasıl mücadele ettiyse bugün de aynısını yapacaktır." diye konuştu.







