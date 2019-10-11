37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi için geri sayım başladı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2019 sezonunun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı: - "Her yıl olduğu gibi bu yıl da zorlu mücadelelere

37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi için geri sayım başladı
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2019 sezonunun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Otosan ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde bu yıl 62 ekip, 2 gün boyunca toplam 9 etapta 100,46 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre yol kat edecek.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2019 sezonunun 6. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası’na da puan verecek 9 özel etaba sahip 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

12 Ekim Cumartesi günü saat 11.30’da 41 Burda AVM’deki açılış seremonisiyle başlayacak 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde ekipler ilk gün Ford Otosan (18.22 km) Transit (16.50 km) Courier (8.28 km) ve Custom (6.63 km) özel etaplarında mücadele edecek.

Yarışın ilk günü saat 16:05’den itibaren Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seyirci özel etabı ile tamamlanacak. Rallinin 2. ve son gününde ekipler aynı etapları bir kez daha geçtikten sonra, "Custom-2" özel etabında ekstra puan kazanabilmek için yarışacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça zorlu ve heyecanlı mücadelelere sahne olması beklenen Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nde, Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarışacak.


"Hedefimiz pilotlar ve markalarda şampiyonluk"

Castrol Ford Team Türkiye adına genel klasmanda mücadele eden şampiyon pilot Murat Bostancı, co-pilot'u Onur Vatansever'le 4 çeker Fiesta R5 ile sezonun 6. yarışını ilk sırada tamamlayarak Türkiye şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı başarılı bir şekilde geçmeyi planlıyor.

2 çeker kategorisinde Fiesta R2T ile mücadele eden Ümit Can Özdemir ve Batuhan Memişyazıcı ise 2 çeker şampiyonluğu yolunda bu yarışta önemli puanları almayı hedefliyor. Öte yandan Castrol Ford Team Türkiye adına gençler kategorisinde mücadele eden And Sunman ve Efe Yalçın da kendi kategorilerinde şampiyonluk için yarışacak.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda ise Castrol Ford Team Türkiye adına eski şampiyon Kemal Gamgam, 1974 model Ford Escort MK2 ile yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, tüm motorsporları meraklılarını bu zorlu mücadaleye beklediklerini belirterek, "Toplam 11 ekiple katılacağımız sezonun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi’nde hedefimiz pilotlar markalar, 2 çeker ve gençler kategorilerinde yarışı 1'inci sırada tamamlamak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da zorlu mücadelelere sahne olacak Ford Otosan Kocaeli Rallisi’nde kazanacağımız tüm puanlar yarıştığımız tüm kategorilerde şampiyonluğa ulaşma yolunda çok büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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