İSTANBUL - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun (IDF) yaptığı tahminlere göre, diyabetin 2040 yılında 10 kişiden birinde görülebileceğini, her 6 saniyede bir kişinin diyabet hastalığı nedeniyle yaşamını yitirebileceğini duyurdu.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamada, her yıl 14 Kasım Diyabet Günü'nde, hastalığa karşı dünya çapında farkındalık yaratılarak hastaların toplum içinde bilinçlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Diyabetin, yaşam boyu süren, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan, kan şekeri yüksekliği ile seyreden, kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun (IDF) yaptığı tahminlere göre, her 6 saniyede bir kişinin diyabet hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 11 yetişkinden biri diyabetle savaşırken, teşhis konulmadığından 2 diyabetli yetişkinden biri (yüzde 46,5) diyabetli olduğunu bilmiyor. Küresel sağlık harcamalarının yüzde 12’si (673 milyar dolar) diyabete harcanıyor. Diyabet hastalarının yaklaşık yüzde 75'i düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşıyor. Her 7 doğumdan biri ise gebelik diyabetinden etkileniyor. Dünyada 542 bin çocuk Tip1 diyabet hastalığı ile yaşarken, IDF tahminlerine göre, diyabetin 2040 yılında 10 kişiden birinde görülmesi bekleniyor."





- "Çocukluk çağının en sık görülen hastalığı"





İnsülinin yokluğu veya etkisizliği sonucu hücre içine giremeyen şekerin kanda yükselmeye başladığına işaret edilen açıklamada, "Tip1 diyabette insülin salgısı hiç bulunmuyor veya yok denecek kadar az olduğundan tedavisinde mutlaka insülin kullanılıyor. Tip 2 diyabette ise vücut yeterli insülin salgılamıyor. Salgı bozukluğunun yanı sıra insülin direnci de görülüyor. Tip 2 diyabet, en sık görülen diyabet türü ve tüm diyabetlilerin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Diyabet hastalığının en sık görülen belirtileri arasında çok su içmek, sık idrara çıkmak, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü ve görme bulanıklığının bulunduğu aktarılan açıklamada, şeker hastalarının yaklaşık yarısının, şeker hastası olduğunun farkına varmadan hayatlarına devam ettiği kaydedildi.

Diyabetin her yaştaki çocukta görülebildiğine, diyabetin çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalığı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Diyabetli çocukların günlük yaşam düzenini bozmadan spor, oyun, okul faaliyetlerinin yanı sıra insülin enjeksiyonlarını yapması, sağlıklı beslenmesi ve düzenli egzersiz yapması büyük önem taşıyor." denildi.





- "Gebelik diyabeti bebek için de önemli"





Açıklamada, hamilelikte görülen ve gebeliğin 24. haftasından sonra ortaya çıkan, şeker yüksekliği olarak adlandırılan gestasyonel diyabetin, genellikle gebelik bittikten sonra sonlandığı ve kan şekerinin normal düzeye ulaştığı belirtildi.

Kan şekeri yüksekliğinin gebelikte görülmesinin özellikle bebeğin sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, giderek artan bu global sorunun önüne geçmede farkındalık düzeyinin ve bilinçlenmenin artırılmasında eğitim ve korunmanın oldukça önemli faktörler olduğuna işaret ediyor. Direktörlük, diyabetin tamamen iyileştirici bir tedavisi olmasa da kontrolü ile günlük faaliyetleri, sosyal etkinlikleri etkilemeden yaşanabileceğinin altını çiziyor. Hekimlerin önerdiği uygun ilaçları kullanmak, kaliteli bakım, iyi tıbbi beslenme ile aktif ve sağlıklı bir hayat mümkün. Bu önerilere uyulması halinde komplikasyon gelişme riski de en aza iniyor."