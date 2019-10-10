ANTALYA - AntExpo A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora, 2. İnterfres Eurasia Yaş Sebze Meyve Depolama Ambalaj ve Lojistik Fuarı'na 26 ülkeden 500'ün üzerinde alım heyeti ile Avrupa'nın önemli zincir süpermarket yöneticilerinin de katılacağını bildirdi.

Fora, yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri fuarın 16-19 Ekim arasında ANFAŞ EXPO Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Fuarın Türk üretici ve ihracatçılarının Dünya ile buluşma noktası olacağını dile getiren Fora, "Fuara 26 ülkeden 500'ün üzerinde alım heyeti katılıyor. Avrupa'daki bir çok ülkeden zincir süpermarket yöneticileri de fuarda yer alacak. Bu fuar projemizi uzun soluklu strateji hazırlayarak gerçekleştirdik. Interfresh Eurasia Fuarı Türkiye'nin ihracat projesidir." ifadesini kullandı.

Antalya tarım sektörünün öncü kentlerinden olduğunu belirten Fora, şunları kaydetti:

"Antalya tohumculukta, sulama sistemlerinde, seracılıkta da çok öncü olan bir ilimiz. Yaş meyve sebze üretim ve ihracatında da lider. Bu fuar ile yaş meyve sebze sektörünün gözü kulağı Antalya ve Türkiye'de olacak. Antalya'da konaklama tesisleri dünya standartlarının üstünde. Böyle olunca fuara katılacak olanlar da hem ticaret hem de tatil yapma olanağı buluyor. Antalya, hava ulaşımı bakımından da çok önemli bir bölgede yer alıyor. Antalya'nın ya da ülkemizin bulunduğu coğrafyada 4 saatlik uçuş mesafesinde 2 milyarlık bir nüfus var. Hindistan, Çin ve Uzakdoğu ülkelerine yaş meyve sebze ihracatında da önemli gelişmeler var. Böyle olunca, bu ülkelerin dikkati de Antalya'ya çevriliyor."

AntExpo A.Ş Genel Müdürü Murat Özer ise fuar ile Türkiye'nin yaş meyve sebze üretimi ve ihracatını artırmayı hedeflerini vurguladı.

Özer, fuarda yaş meyve sebze üreticileri, tedarikçileri ve sektörün tüm paydaşlarının yer alacağı dile getirdi.





