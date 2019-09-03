"1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global finans ödülü

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu: - "Türkiye için stratejik önem arz eden proje zamanında finanse edilebilmesi, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisi ile k

"1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global finans ödülü
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - 1915 Çanakkale Projesi aralarında PFI, Bonds&Loans, IJGlobal’in de olduğu dünyanın saygın kurumlarından 11 global finans ödülü kazandı.

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ, açıklamasına göre, tamamlandığında dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü de içerecek, 2022’de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Projesi ve Otoyolu Projesi, finansman yapısıyla da dünyanın gündeminde bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore’den Daelim ve SK E&C şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Projesi, çoklu finansman yapısı ile dünyadaki sayılı projeler arasına girdi. Yapım ve işletme olmak üzere toplam sözleşme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olan proje için 3 milyar avro’dan fazla yatırım yapılması bekleniyor.


10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlayan 1915Çanakkale Projesi aralarında PFI, Bonds&Loans, IJGlobal’in de olduğu dünyanın saygın kurumlarından 11 global finans ödülü kazandı.

Projenin finansmanı için 2018 Mart ayında 2,265 milyar avro tutarında beş yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl vadeli kredi sağlandı. Bu kredinin yüzde 70'lik kısmı 19 yabancı banka ve finans kuruluşu, yüzde 30'luk kısmı ise Akbank, Finansbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası ve Yapı Kredi olmak üzere Türk bankaları tarafından temin edildi.


- "Finansmanın temini için önde gelen Türk ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getirdik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu, Türkiye için stratejik önem arz eden projenin zamanında finanse edilebilmesi, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisi ile kısa sürede önemli bir başarıya imza atıldığını, bu başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Arıoğlu, finansmanın temini için önde gelen Türk ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getirdiklerini belirtti. Diğer yandan proje finansmanı dünyanın saygın kurumları tarafından 11 ayrı ödüle layık görüldüğünü vurgulayan Arıoğlu, önemli bir başarıya imza attıklarını, bundan gurur duyduklarını kaydetti.

Finansman yapısının büyüklüğüne ve çeşitliliğine dikkati çeken Arıoğlu, “Uluslararası proje finansman standartlarında yapılandırılan kredi paketi, Export Credit Agency (ECA) ve İslami finansman yöntemlerini de içeren sekiz farklı kredi diliminden oluşuyor. Koreli ihracat kredi destek kuruluşları Korea Eximbank (Kexim) ve Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE), 1 milyar avro tutarındaki nakit kredi ve garanti destekleri ile Türkiye'deki bir proje için bugüne kadar tahsis edilen en büyük kredi paketi ile finansmanda yer aldı. Danimarka ihracat kredi destek kuruluşu EKF ve İslam Kalkınma Grubu’na bağlı Yatırım ve İhracat Kredisi Sigortası Kuruluşu ICIEC de diğer kurumlar arasında." ifadelerini kullandı.

Londra’da 6 Şubat 2019’da Project Finance International (PFI) tarafından Yılın Türk Finansmanı ödülü verilen 1915 Çanakkale Projesi, Dubai’de Islamic Finance News (IFN) tarafından 10 Mart’ta düzenlenen IFN Ödülleri’nde ‘Yılın Proje ve Altyapı Finansmanı Ödülü’nü kazandı.

Yine Londra’da 21 Mart’ta IJGlobal tarafından düzenlenen ödül töreninde Avrupa’da Otoyol Kategorisi’nin birincisi olan 1915 Çanakkale Projesi, ‘Türkiye’nin Finans Oscarları’ olarak bilinen ve ‘Türkiye Bonds & Loans Ödülleri’nde de ‘Yılın Proje Finansmanı’ ve ‘Yılın Altyapı Finansmanı’ kategorilerinde birincilik ödüllerini kazandı.
Lizbon’da 31 Mayıs’ta gerçekleştirilen Proximo Finans Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Exim Destekli Projesi’ seçilen proje, son olarak Haziran ayında Londra’da düzenlenen EMEA Finance tarafından, Avrupa’nın ‘En İyi Proje Finansmanı’ ve ‘En İyi Kamu Özel İşbirliği Projesi’, EMEA bölgesinin ‘En İyi Proje Finansmanı’, ‘En İyi Yol Projesi’ ve ‘En İyi Sendikasyon Kredisi’ seçilerek beş ödül birden aldı.




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