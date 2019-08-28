İSTANBUL - Grip şüphesiyle başvurduğu Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nde kalp gribi olduğu ortaya çıkan 18 yaşındaki Sinan Balık, doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada görüşleri yer alan hastanenin kardiyoloji bölümünden Prof. Dr. Bilal Boztosun, yaptığı yazılı açıklamada, sol kol ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastanın kendilerine sevk edildiğini belirterek, troponin denilen bir kan değerinin tahlillerinde yüksek olduğunu gördüklerini aktardı.

Bu değerin kalpte ve damarlarda bir sorun olduğu durumlarda yükseldiğini kaydeden Boztosun, "EKG'de de anormallikler vardı. Normal insanların kalbi yüzde 60 çalışır, Sinan'ın kalbi o anda yüzde 30 ila 40 oranında çalışıyordu. Kalp krizi riski için hemen anjiyoya Dr. Öğr. Üyesi Beytullah Çakal ile birlikte aldık." ifadelerini kullandı.

Boztosun, anjiyoda damar tıkanıklığı tespit edilmediğini belirterek, kan değerleri ve enfeksiyonu da yüksek olduğu için kalp kası iltihabı (miyokardit) tanısı koyduklarını bildirdi.

Bu süreçte destek tedavisinde sıvı ve tuz kısıtlaması yapıldığını belirten Boztosun, ayrıca beta bloker diye adlandırılan, kalbi destekleyici ilaçlara başladıklarını, kalbi desteklemek amacıyla intra aortik balon pompasının ve EKMO'nun hazır bir şekilde bekletildiğini anlattı.

Boztosun, gerekli anda bu cihazlara destek amaçlı takılmasının planlandığını kaydederek, "Çünkü bu hastalığın seyri bazı hastalarımızda ani şekilde bozulup ölüme kadar gidebiliyor. Bu tür vakalarda hastanın dikkatli olması gerekiyor. Genellikle boğaz ağrısını basit bir gribal enfeksiyon diye adlandırıyoruz. Bazen bu enfeksiyonlarda daha ciddi risklerle karşılaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her gribal enfeksiyonun kalp gribi olmadığını vurgulayan Boztosun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu panik yaratmamalıdır. Ailesel yani genetik yatkınlığı varsa, immün sistemi düşmüşse bu hastalık kişilerde daha sık görülebiliyor. Gribal enfeksiyonunuzun iyileşmesi gecikiyorsa bu grip normal gripten daha uzun sürüyorsa halsizlik yorgunluk ve nefes darlığı varsa en yakın hastaneye başvurmanız gerekiyor. Bu kalp yetmezliğine kadar götürebilir. Bu grupta hayati riski çok yükseltmektedir. Esenler'deki hastanemiz ile koordineli çalıştık. Bu tür durumlarda zamanlama, erken teşhis ve hekimler arasındaki takım çalışması çok önemlidir. Hastamızın durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor."





- "Bu kadar şiddetli ağrı hiç hissetmemiştim"





Tedavi olarak sağlığına kavuşan 18 yaşındaki Sinan Balık ise, bir gün boğazının ağrıdığını, hastaneye gittiğinde kendisine ilaç verdiklerini belirterek, bu ilacı kullandığını bildirdi.

Dil eğitimi için gittiği İngiltere'den dönüşte boğazlarımda tekrar enfeksiyon olduğunu aktaran Balık, bunu kendisinin basit bir enfeksiyon veya grip sandığını kaydetti.

Balık, "Doktora tekrar gittim. Bu sefer kesinlikle ateşim düşmüyordu. 38 derecenin sürekli üstündeydi. İğne, fısfıs ve hap verdiler. Gece ateşim 40 dereceye yükselince bu sefer Esenler Medipol'e geldik. Acilde tedavi altına alındım. Sol kolumda ağrı hissettim. Bu kadar şiddetli bir ağrı hiç hissetmemiştim. Medipol Mega'ya sevk edildim. Şu an daha iyiyim." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, kalp kası iltihabı olan kalp gribi (miyokardit) hastalığı, genellikle sağlıklı bireylerde görülüyor. Genç erişkinlerde görülen ani ölümlerin yüzde 5 ile yüzde 20'sinden bu hastalıktan kaynaklanıyor.

Hastalığın en sık sebepleri arasında üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüsler, bakteriler, bazı alerjik veya toksik reaksiyona yol açan ilaç ya da uyuşturucular, bağ doku hastalıkları gösteriliyor.Kalp gribine en çok viral enfeksiyonlar neden oluyor. Bunlardan "coxsackie" ve "adenovirus" isimli virüsler en sık görülen etkenler olup diğer tüm virüsler kalp gribine yol açabiliyor. İnsanların yüzde 90'ı hayatları boyunca bu virüslerle karşılaşabilmekle beraber çok az kişide kalp kası iltihabının görülmesinin sebebi net bilinmiyor.

Eforla gelen nefes darlığının hastalığın en sık belirtisi olduğu bilinirken, zaman zaman geceleri yaşanan nefes darlığı nedeniyle geceleri oturur pozisyonda rahat nefes alma ihtiyacı oluşabiliyor. Diğer bulgular arasında halsizlik, eklem ağrıları, baş dönmesi, çarpıntı, göğüs ağrısı ve göğüste basınç hissi bulunuyor. Basit gribal enfeksiyonlarda bu şikayetler görülmüyor.





- Hastalığın tanı ve tedavisi





Tanı için şüphelenilen hastalarda iyi bir kalp muayenesi yapılarak kalpte olası üfürüm duyulabiliyor. Bunun dışında elektrokardiyografi, akciğer filmi, ekokardiyografi, kalp krizinde yükselen kardiyak enzim yüksekliği ileri şüpheli olgularda kalp MR'I tanıda yardımcı oluyor.

Sıklıkla kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar bu hastalıkta da veriliyor. Yatak istirahati, tuz kısıtlaması, yarışmalı sporlardan 3-6 ay uzak durulması gerekiyor. Bazen kalpteki iltihabi durumu azaltmak için kortizol grubu ilaçlar kullanılabiliyor. Durumu ağır hastalarda kalp destekleyici cihazlar gerekebiliyor.

Hastalık sonrası çoğu hasta sıklıkla kalpte hasar kalmadan sağlıklı hayatına dönebiliyor. Hastaların az bir kısmında kalpte ciddi hasar kalıcı hale geliyor, hastalarda gelişen kalp yetmezliği neticesinde uzun dönem ilaç kullanımı gerekiyor, hastaların bir kısmı ileride kalp nakli bekliyor.

Hastalığın ileride tekrar etme riski yüzde 10-15 düzeyinde görülürken, bunu engellemenin net bir yolu henüz bulunmuyor.

Uzmanlar, bu hastalıktan korunmak için ellerin sık sık yıkanmasını, grip olan insanlardan uzak durulmasını, önerilen tüm aşıların yapılmasını, sigaranın enfeksiyonu kolaylaştırma riski sebebiyle bırakılmasını öneriyor.