İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneği'nin (TED) projelendirdiği ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nce desteklenen Access Programı kapsamında başarısını kanıtlamış öğrenciler, geleceğin yıldızı olabilmek için kampa girdi.



TED'den yapılan açıklamaya göre, TED'in yürüttüğü, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin desteklediği "Access Programı" kapsamında, her yıl maddi imkanları kısıtlı ancak başarılı, devlet okullarında eğitim gören 9. sınıf öğrencilerine yönelik TED okullarında İngilizce hazırlık kursu düzenleniyor.

Türkiye, Almanya, İsveç, Rusya, İngiltere, Suudi Arabistan, Polonya, Hırvatistan, Çekya, Romanya, İsviçre, İspanya, Avusturya, İtalya ve İskoçya olmak üzere 15 ülke ve 25 şehirden 7-16 yaş arasındaki 365 öğrenci ve 110 eğitmen, Uludağ'da düzenlenen "Geleceğin Yıldızları Kampı"nda buluştu.

TED'in maddi imkanı olmayan ancak okulda başarısını kanıtlamış çocuklar için projelendirdiği İngilizce eğitim programı Access kapsamındaki 48 öğrenci de kamptaki yerlerini aldı.

Kamp süresince günün yarısında ana dili İngilizce olan eğitmenlerden dil eğitimi alan öğrenciler, ilerleyen saatlerde ise spor, sanat, doğa ve liderlik aktivitelerine katılıyor. Kampın ve projenin ana temasında ise dünya gençlerini bir araya getirerek kültürel etkileşimi sağlamak yatıyor. Kamp, 9 Ağustos'a kadar sürecek.





- "İşimiz 'Ben buradayım beni gör, bana destek ol' diyen çocuklara umut olmak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TED Eğitim ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Candan Obuz, özellikle dezavantajlı ancak başarısını kanıtlamış öğrencilerin hayallerini çok önemsediklerini belirterek, "Bizim işimiz 'Ben buradayım beni gör, bana destek ol' diyen çocuklara umut olmak. Başarısı sayesinde programa dahil olmuş ve başarmış çocuklar burada dünya vatandaşı olmayı, kültürler arasında etkileşim kurmayı öğreniyor. Çalıştıklarında hayallerinin gerçeğe dönüşebileceğini bilen çocuklar kendilerine daha çok güveniyor ve daha büyük bir azim ile eğitim hayatlarına sarılıyorlar." ifadelerini kullandı.







