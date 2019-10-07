ADANA - TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı'nda 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği, 12 milyon liralık iş hacmine ulaşıldığı bildirildi.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1 Ekim'de başlayan ve 70 ilden mobilya firmasının katıldığı 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, 6 Ekim Pazar günü sona erdi.

Son 5 yılın katılımcı ve metrekare rekorunun kırıldığı fuarda, 10 bin metrekarelik kapalı alanın tamamı doldu.

Geçen yıl 15 ülkeden alım heyetinin yer aldığı fuarda, bu yıl yüzde 100’lük bir artış oranı yakalanarak 30 ülkeye ulaşıldı.

Nijerya, Sudan, Azerbaycan, Özbekistan, İsrail, Almanya, Belçika, Hollanda, Filistin, Lübnan, Irak, Sırbistan, Fransa, İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Katar, Gürcistan, Kıbrıs, Tunus, Fas, Cezayir, İran, Türkmenistan, Bulgaristan, Kuveyt, Togo ve Libya'dan 200 kişilik alım heyeti ağırlayan fuarı 41 bin 847 kişi ziyaret etti.

Fuarda 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken yurt içinde de 12 milyon TL tutarında iş hacmine ulaşıldı.



