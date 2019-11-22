Yörük Kültürü BURDUR'da, Keşfetmeye Hazır mısın?
Burdur Valiliği öncülüğünde Teke Yöresinin Başkenti Burdur’da yaşanan ve yaşatılan Yörük Kültürü’nün tanıtımı amacıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın hazırladığı Burdur Yörük Kültürü Tanıtım Filmi.
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