Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Pancar Ekicileri Kooperatifi çalışanı serbest

Burdur’un Yeşilova ilçesinde pancar ekicileri kooperatifi üyelerinin üzerinden sahte evrak düzenlemek ve ödenen borçlarını silmemek suretiyle haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alınan mağaza çalışanı serbest bırakıldı.



İddiaya göre, bir süre önce Sınırlı Sorumlu (S.S.) Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne bağlı Yeşilova’daki mağazada bazı üyeler adına sahte senet düzenlendiği ve bazı üyelerin de ödedikleri borçlarının kayıtlardan silinmediği ihbarları üzerine Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan ihbarları değerlendiren Başsavcılık, olayla ilgili soruşturma başlatarak Ş.G.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ş.G.’nin gerekli işlemler sonrasında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı öğrenildi.





Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada “S.S. Burdur pancar ekicileri kooperatifi üyelerinden bir kısmının, adlarına sahte senet düzenlendiği ve ödedikleri borçlarının silinmediği iddiaları üzerine, 21 Mayıs 2018 günü Yeşilova C.Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılarak kooperatifin Yeşilova Mağazası çalışanı Ş.G. gözaltına alınmış, bilahare hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir” denildi.



İHA